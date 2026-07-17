बेटे को जल्द न्याय मिलना चाहिए, केतन अग्रवाल के पिता ने कर दी एक मांग
मामले की पुलिस जांच की गति और दिशा पर संतोष जताते हुए केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने जल्द न्याय की मांग की, लेकिन जल्द न्याय की मांग भी की। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को अधिकतम सजा मिलनी चाहिए।
पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल के पिता ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में कराने की मांग की, ताकि परिवार को जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने इस हत्याकांड में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की भी मांग की।
केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल (20) और उसके प्रेमी चेतन चौधरी (22) पर आरोप है कि उन्होंने 18 जून को पुणे जिले के लोहगढ़ किले की एक चट्टान से 26 साल के रियल एस्टेट कारोबारी को धक्का देकर मार डाला। यह किला पर्यटकों और ट्रेकर्स के बीच एक लोकप्रिय और खूबसूरत जगह है।
इस बहुचर्चित हत्याकांड ने देशभर का ध्यान आकर्षित किया है। मामले की पुलिस जांच की गति और दिशा पर संतोष जताते हुए केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने जल्द न्याय की मांग की, लेकिन जल्द न्याय की मांग भी की। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, "मेरे बेटे को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। जांच सही दिशा में चल रही है और मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में होनी चाहिए।"
आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी के पहले से शादीशुदा होने संबंधी खबरों पर विशाल अग्रवाल ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने भी इसके बारे में मीडिया के माध्यम से ही पढ़ा। सिया गोयल और चेतन चौधरी को 23 जून को गिरफ्तार किया गया था और दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।
सिया के परिवार को दुकान बंद करने का नोटिस
वहीं, महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (एफडीए) ने पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या से जुड़े मामले की आरोपी सिया गोयल के परिवार को नोटिस जारी कर नियमों के कथित उल्लंघन के लिए मेवों और मसालों की अपनी दुकान का संचालन बंद करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वहीं, सिया के पिता प्रवीण गोयल ने संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह केतन हत्याकांड की जांच में सहयोग कर रहे हैं।
गोयल ने कहा कि अगर उनकी बेटी मामले में दोषी पाई जाती है, तो उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। पुणे शहर के बीचों-बीच मार्केट यार्ड में स्थित मेवों और मसालों की जिस दुकान को नोटिस जारी किया गया है, उसका संचालन एम/एस बीजी गोयल एंड कंपनी करती है। इस कंपनी का मलिकाना हक सिया के परिवार के पास है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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