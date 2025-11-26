काली माता की मूर्ति को पहना दिए ‘मदर मैरी’ जैसे कपड़े, रंग भी बदल दिया; पुजारी अरेस्ट
श्रद्धालुओं ने जब मंदिर के पुजारी रामेश्वर उर्फ रमेश से इस बारे में पूछताछ की तो उसने दावा किया कि मां काली उसके सपने में आई थीं और उन्होंने ही उसे मां मैरी के रूप में उनका शृंगार करने का निर्देश दिया था।
मुंबई के चेंबूर इलाके में स्थित एक काली माता मंदिर में उस समय हड़कंप मच गया जब भक्तों ने देवी की मूर्ति को मदर मैरी जैसी पोशाक में देखा। इस मामले में पुलिस ने मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुजारी ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि देवी ने सपने में आकर उसे इस तरीके से मूर्ति को सजाने के निर्देश दिए थे।
आरसीएफ पुलिस थाना के अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उपनगरीय चेंबूर के मंदिर में काली माता की मूर्ति को मदर मैरी के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने बताया कि रविवार को मंदिर दर्शन करने गए श्रद्धालु यह देखकर दंग रह गए कि मां काली के विग्रह को ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह की माता जैसी पोशाक पहनाई गई है। मूर्ति का रंग भी बदला हुआ था। उन्होंने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और देवी की पोशाक में हुए बदलाव के बारे में बताया।
अधिकारी के मुताबिक, श्रद्धालुओं ने जब मंदिर के पुजारी रामेश्वर उर्फ रमेश से इस बारे में पूछताछ की तो उसने दावा किया कि मां काली उसके सपने में आई थीं और उन्होंने ही उसे मां मैरी के रूप में उनका शृंगार करने का निर्देश दिया था।
पुलिस ने बताया कि एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में पुजारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसने बताया कि इसके बाद पुजारी को गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस अब यह पता लगा रही है कि क्या घटना के पीछे कोई संगठित मकसद था या इसमें और लोग भी संलिप्त थे।
(इनपुट एजेंसी)