अगले ही दिन घर छोड़ने वाला था परिवार, उससे पहले आधी रात...; मुंबई में 6 मौतों की खौफनाक कहानी
Mumbai News Today: नए घर में शिफ्ट होने से पहले ही पूरा परिवार उजड़ गया। रविवार को मुंबई के मानखुर्द स्थित जनता नगर में एक चार मंजिला इमारत ढह गई। मलबे के नीचे दबकर कुल छह जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं।
बस एक दिन की बात थी... नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। मुंबई के मानखुर्द इलाके में रविवार रात जनता नगर में एक चार मंजिला अवैध इमारत अचानक ढह गई। मलबे में दबकर एक मजदूर परिवार समेत कुल छह लोगों की मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। मृतकों में 38 वर्षीय अख्तर जहां, उनके चार नाबालिग बच्चे और पड़ोसी की सिर्फ 7 वर्षीय बेटी आलिया शामिल हैं। अख्तर जहां एक साधारण मजदूर की पत्नी और चार बच्चों की मां थीं। परिवार पिछले कई वर्षों से जनता नगर के टिन-शीट वाले छोटे से मकान में रह रहा था।
परिवार शिफ्टिंग की तैयारी में था
पड़ोसियों ने बताया कि बगल वाली चार मंजिला इमारत में पिछले कुछ दिनों से लगातार दरारें पड़ रही थीं। टाइलें गिर रही थीं और पूरी इमारत एक तरफ झुकती नजर आ रही थी। खतरे को भांपते हुए अख्तर जहां ने रविवार सुबह ही मकान खाली करने का फैसला कर लिया था। परिवार सामान पैक कर रहा था और सोमवार सुबह शिफ्ट होने वाला था।
अख्तर जहां के पति मोइनुद्दीन वाजिद अली शाह ने हादसे के कुछ देर पहले ही घर से बाहर निकलकर कुछ सामान खरीदने गए थे। लौटते समय उन्होंने जो मंजर देखा, वह शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे हैं। मोइनुद्दीन ने भावुक होते हुए बताया कि मैंने परिवार को कल सुबह शिफ्ट होने को कहा था। बस एक दिन और... सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मेरी पूरी दुनिया मलबे के नीचे दब गई।
हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन
वहीं, हादसे के बाद आस-पास के लोग दौड़ पड़े। पास की दुकान पर मौजूद 38 वर्षीय वसीम खान सबसे पहले मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि भयंकर आवाज आई। लगा कोई बड़ा धमाका हुआ है। जब मैं पहुंचा तो चारों तरफ सिर्फ धूल और मलबा था। कंक्रीट के बड़े-बड़े स्लैब, लोहे की छड़ें और टूटे हुए फर्नीचर बिखरे पड़े थे। नंगे हाथों से कुछ भी हटाना मुश्किल था। उन्होंने आगे कहा कि कुछ ही मिनटों में सैकड़ों स्थानीय निवासियों ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। रात भर चले इस अभियान में पहले बच्चे को निकालने में डेढ़ घंटे से ज्यादा समय लगा। अंतिम शव रात करीब 11 बजे निकाला गया। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मिलकर मलबा हटाया। सभी घायलों को तुरंत शताब्दी अस्पताल और राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
मानखुर्द मामले में दो गिरफ्तार
वहीं, मानखुर्द पुलिस ने सोमवार सुबह इमारत के मालिक अब्दुल वाहिद और गुलाम रजा सैयद को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर गैर-इरादतन हत्या, लापरवाही से मौत का कारण बनना और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरी हुई इमारत पूरी तरह अवैध थी। इसे घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके बनाया गया था। मालिकों को इमारत के खतरनाक होने की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने न तो मरम्मत कराई और न ही रहने वालों को चेतावनी दी।
महाराष्ट्र सीएम ने किया मदद का ऐलान
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताते हुए मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। दूसरी ओर स्थानीय विधायक अबू आसिम आजमी ने इस घटना पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह सिर्फ एक इमारत गिरने का मामला नहीं है। मुंबई के स्लम इलाकों में इस तरह की अवैध तीन-चार मंजिला इमारतें खुलेआम बन रही हैं। बीएमसी की नजर कहां है? यह साफ तौर पर सांठगांठ का मामला है। अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने में प्रशासन पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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