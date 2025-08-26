BMC चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, शिंदे सेना में शामिल हुए पार्टी महासचिव के करीबी महेंद्र शिंदे

मुंबई में होने वाले निकाय चुनावों से पहले महेंद्र शिंदे ने कांग्रेस को झटका दिया है। महेंद्र, शिंदे गुट वाले शिवसेना में शामिल हो गए हैं। महेंद्र को कांग्रेस महासचिव वर्षा गायकवाड़ का करीबी माना जाता था।

मुंबई में होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को महाराष्ट्र कांग्रेस तगड़ा झटका देते हुए कांग्रेस सांसद और पार्टी महासचिव वर्षा गायकवाड़ के करीबी महेंद्र मुंगेकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। महेंद्र मुंगेकर पत्नी के साथ एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं।

मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम में महेंद्र मुंगेकर अपनी पत्नी, पूर्व पार्षद पल्लवी मुंगेकर और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए। गायकवाड़ के साथ अपनी नजदीकी और पार्टी से जुड़े फैसलों में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए जाने जाने वाले, मुंगेकर मुंबई कांग्रेस का एक अहम चेहरा रहे हैं। अब उनके इस्तीफे को पार्टी के अंदर बढ़ते मतभेदों से जोड़कर देखा जा रहा है।

महेंद्र मुंगेकर को मिलेगा बड़ा पद? चुनावों से पहले इस बात की भी चर्चा है कि आने वाले दिनों में शिवसेना में महेंद्र मुंगेकर को एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जा सकती है। गौरतलब है कि बीएमसी में फिलहाल उद्धव ठाकरे के गुट वाले शिवसेना की पकड़ है। अब महायुति शिंदे सेना और बीजेपी यहां अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं।