BMC से नागपुर तक, 'मिनी विधानसभा' का महासंग्राम! महाराष्ट्र में वोटिंग के लिए अवकाश घोषित

Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़January 15 declared government holiday for voting in Maharashtra Municipal Election 2026
संक्षेप:

Jan 11, 2026 11:46 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के आम चुनावों के मद्देनजर राज्य सरकार ने 15 जनवरी को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। यह छुट्टी मतदाताओं को बिना किसी बाधा के मतदान करने और अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने इन चुनावों को एक ही चरण में कराने का ऐलान किया है। मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा।

इस चुनाव में मुख्य रूप से बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के साथ-साथ ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नासिक, नागपुर और अन्य प्रमुख महानगरपालिकाएं शामिल हैं। ये चुनाव लगभग तीन साल के विलंब के बाद हो रहे हैं। पिछली बार BMC का चुनाव वर्ष 2017 में हुआ था। BMC के 227 वार्डों में करीब 1.03 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें 55 लाख से अधिक पुरुष और 48 लाख से अधिक महिला मतदाता शामिल हैं।

राज्य सरकार ने 'निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट' (NI Act) के तहत इस छुट्टी की घोषणा की है। इसका मतलब है कि जिन शहरों में चुनाव हैं, वहां के सरकारी कार्यालय, अर्ध-सरकारी संस्थान और बैंक बंद रह सकते हैं। प्रशासन ने निजी कंपनियों, आईटी सेक्टर, फैक्ट्रियों, मॉल्स, होटल्स और दुकानों को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों को वोट डालने के लिए सवैतनिक अवकाश दें।

यदि पूरे दिन की छुट्टी देना संभव नहीं है (अत्यावश्यक सेवाओं के मामले में), तो नियोक्ताओं को कर्मचारियों को मतदान के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे की छूट देनी अनिवार्य होगी। आदेश का पालन न करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिन इलाकों में चुनाव हैं, वहां के स्कूल और कॉलेजों में भी 15 जनवरी को छुट्टी रहेगी। कई स्कूलों को मतदान केंद्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

चुनाव का कार्यक्रम:

  • मतदान की तारीख: 15 जनवरी 2026 (गुरुवार)
  • वोटों की गिनती: 16 जनवरी 2026 (शुक्रवार)

शामिल प्रमुख निगम: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC), पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपुर, पनवेल, मीरा-भंदर, सोलापुर, नासिक, मालेगांव, परभणी, नांदेड़-वाघाला, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपुर और चंद्रपुर आदि।

बीएमसी (BMC) सहित 29 नगर निगमों के ये चुनाव 'मिनी विधानसभा' चुनाव माने जा रहे हैं। महायुति (भाजपा, शिवसेना, राकांपा) और महा विकास अघाड़ी (शिवसेना-यूबीटी, कांग्रेस, राकांपा-एसपी) के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

