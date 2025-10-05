James Watson who came to India from the US on a business visa was converting people arrested हिंदू धर्म में अंधविश्वास, ईसाई बनो; US से भारत आकर जेम्स वॉटसन लोगों का करवा रहे थे धर्मांतरण, Maharashtra Hindi News - Hindustan
हिंदू धर्म में अंधविश्वास, ईसाई बनो; US से भारत आकर जेम्स वॉटसन लोगों का करवा रहे थे धर्मांतरण

पुलिस ने बताया कि आरोपियों से धर्म प्रचार से जुड़े दस्तावेज और सामग्री जब्त की गई है। भिवंडी पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या यह गतिविधि किसी बड़े संगठित धर्मांतरण नेटवर्क का हिस्सा थी।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 05:46 AM
महाराष्ट्र के भिवंडी में धर्म परिवर्तन गतिविधि के आरोप में एक अमेरिकी नागरिक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई शुक्रवार को भुइशेत क्षेत्र में की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वसई के गोखिवरे के साईनाथ गणपति सारपे, अमेरिका नागरिक जेम्स वॉटसन और भुइशेत के निवासी मनोज गोविंद कोल्हा के रूप में की गई है। अमेरिकी नागरिक ठाणे के हिरेनंदानी एस्टेट में रह रहे थे।

भिवंडी तालुका पुलिस के अनुसार, अमेरिकी नागरिक जेम्स वॉटसन भारत बिजनेस वीजा पर आए थे, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक अनुमति के बिना एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया। शिकायतकर्ता रवींद्र भुरकुट ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे उन्होंने मनोज कोल्हा के घर के सामने 30 से 35 लोगों के बीच ईसाई धर्म का प्रचार करते हुए कुछ लोगों को देखा।

शिकायत के अनुसार, आरोपी लोगों से कह रहे थे कि “हिंदू धर्म अंधविश्वास पर आधारित है, दूसरे कोई भगवान नहीं हैं। ईसाई धर्म अपनाने से सुख-समृद्धि प्राप्त होगी।”

भुरकुट ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने लोगों से यह भी कहा कि यीशु मसीह की प्रार्थना से बीमारियां ठीक हो सकती हैं। उन्होंने यह पूछताछ भी की कि क्या किसी नाबालिग लड़की को कोई बीमारी है और उन्होंने चार लड़कियों के नाम नोट किए। शिकायत के मुताबिक, कार्यक्रम के अंत में आरोपियों ने उन लड़कियों के सिर पर हाथ रखा और दावा किया कि उन्होंने ईश्वरीय शक्ति से उन्हें ठीक किया।

भिवंडी तालुका पुलिस थाने के निरीक्षक हर्षवर्धन बारवे ने बताया, “हमने तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 302, विदेशी नागरिक अधिनियम (Foreigners Act) के तहत वीजा शर्तों के उल्लंघन और महाराष्ट्र मानव बलि एवं अन्य अमानवीय, अशुभ और अघोरी प्रथा एवं काला जादू निवारण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों में मामला दर्ज किया है।”

पुलिस ने बताया कि आरोपियों से धर्म प्रचार से जुड़े दस्तावेज और सामग्री जब्त की गई है। भिवंडी पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या यह गतिविधि किसी बड़े संगठित धर्मांतरण नेटवर्क का हिस्सा थी। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की पूछताछ जारी है।