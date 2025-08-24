India-Pakistan match not issue Deputy Chief Minister Ajit Pawar reply to Sanjay Raut भारत-पाक मैच कोई मुद्दा नहीं... संजय राउत को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का जवाब, Maharashtra Hindi News - Hindustan
India-Pakistan match not issue Deputy Chief Minister Ajit Pawar reply to Sanjay Raut

भारत-पाक मैच कोई मुद्दा नहीं... संजय राउत को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का जवाब

अजीत पवार ने कहा कि विपक्ष को भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच जैसे गैर-महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान और यातायात जाम जैसे अहम मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 07:23 AM
भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर राजनीतिक तनातनी तेज हो गई है, जिसमें पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच जैसे गैर-महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान और यातायात जाम जैसे अहम मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।

संजय राउत को जवाब

अजित पवार शनिवार को शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत की उस आलोचना का जवाब दे रहे थे, जिसमें राउत ने पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में एशिया कप में भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ खेलने की केंद्र सरकार की अनुमति पर सवाल उठाया था।

कुछ लोग उत्साह से देखते हैं भारत-पाक मैच

अजीत पवार ने कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वी देश, जो भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। वहीं, कुछ लोग भारत-पाकिस्तान मैच को उत्साह के साथ देखते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष को महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।

विपक्ष कर रहा फर्जी मुद्दे उठाने की कोशिश

पवार ने कहा कि आज कई जरूरी मुद्दे हैं, जैसे भारी बारिश, फसलों का नुकसान और यातायात जाम, लेकिन विपक्षी नेता भारत-पाकिस्तान मैच जैसे गैर-जरूरी मुद्दों पर बहस करते हैं। उन्होंने वोट चोरी के आरोपों को भी बेबुनियाद बताया और कहा कि विपक्ष फर्जी मुद्दे उठाकर भटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें वह सफल नहीं होगा।