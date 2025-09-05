In this country you can change religion not caste Chhagan Bhujbal said Maratha reservation इस देश में धर्म बदल सकते हैं, जाति नहीं; मराठा आरक्षण पर भड़के मंत्री छगन भुजबल बोले, Maharashtra Hindi News - Hindustan
इस देश में धर्म बदल सकते हैं, जाति नहीं; मराठा आरक्षण पर भड़के मंत्री छगन भुजबल बोले

महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा समुदाय के सदस्यों को उनकी कुनबी विरासत के ऐतिहासिक साक्ष्य के साथ कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा के बाद मंगलवार को जरांगे ने यहां आजाद मैदान में अपना पांच दिवसीय अनशन समाप्त कर दिया था।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 06:36 AM
मराठा समुदाय के पात्र लोगों को कुनबी प्रमाण पत्र देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले से मंत्री छगन भुजबल नाराज हैं। उन्होंने चिंता जाहिर की है कि अगर गलत दस्तावेज बन गए, तो अगले कुछ सालों में क्या होगा। साथ ही उन्होंने इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया है। मंगलवार को सरकार ने प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समिति बनाने का ऐलान किया है।

एनडीटीवी से बातचीत में भुजवल ने कहा कि OBC समुदाय के लोगों के हित में बात करना उनका काम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि ओबीसी इससे प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन खुद भुजबल इस बात से चिंतित हैं कि अगर गलत दस्तावेज तैयार करा लिए गए तो अगले 10-15 सालों में क्या होगा।

उन्होंने कहा, 'मैंने उनको (सरकार) को बताया कि 1921, 1931 हैदराबाद गजट में मराठाओं और कुनबी को अलग दिखाया गया है...। अब गलती यह है कि अगर हैदराबाद गजट को माना जाता है, तो ठीक है लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। दस्तावेज में कहा गया है कि कुनबी प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए मराठाओं को नीचे दी गईं शर्तों को पूरा करना होगा।'

उन्होंने आगे कहा, 'अगर कुनबी के पास सर्टिफिकेट नहीं है और उन्हें मिल जाता है, तो ठीक है, लेकिन मराठा समुदाय के व्यक्ति को यह कैसे मिल सकता है। आप किसी की जाति कैसे बदल सकते हैं। इस देश में धर्म बदला जा सकता है, जाति नहीं।'

जब सरकारी आदेश को कोर्ट में चुनौती देने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने चैनल को बताया कि वह महाराष्ट्र में मंत्री हैं, लेकिन उन्हें ओबीसी समुदाय के लिए भी बात करनी होगी। उन्होंने कहा, 'अगर मैं नहीं बोला, तो कौन बोलेगा। मुझे मेरा काम करना ही होगा। दूसरे नेता विचार कर सकते हैं कि उन्हें इसके बारे में क्या करना है।'

महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा समुदाय के सदस्यों को उनकी कुनबी विरासत के ऐतिहासिक साक्ष्य के साथ कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा के बाद मंगलवार को जरांगे ने यहां आजाद मैदान में अपना पांच दिवसीय अनशन समाप्त कर दिया था। मराठा समुदाय को राज्य में ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सीएम ने की बात

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने मंत्रिमंडल के अपने सहयोगी एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल से बात की है, जिन्होंने बुधवार को पात्र मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने में तेजी लाने के लिए जारी किए गए जीआर पर खुले तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी।

फडणवीस ने कहा, 'मैंने उनसे कहा कि सरकारी आदेश से ओबीसी कोटा प्रभावित नहीं होगा। केवल उन पात्र मराठों को ही जाति प्रमाण पत्र दिया जायेगा, जिनके पास कुनबी वंश का वैध प्रमाण होगा, सभी मराठों को नहीं।' फडणवीस ने कहा कि भुजबल को आश्वस्त किया जाएगा कि ओबीसी के हितों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।