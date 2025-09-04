परिवार को 10 घंटे तक बनाया बंधक, बचाने आए 4 पुलिसवालों को किया घायल; गिरफ्तार

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पनवेल में एक हत्या आरोपी ने संपत्ति विवाद के चलते अपने ही परिवार के लोगों को हथियार की दम पर 10 घंटे तक बंधक बनाए रखा। उनकी मदद के लिए आए पुलिस वालों को भी घायल कर दिया।

मुंबई के पास पनवेल में संपत्ति विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने ही माता-पिता, भाई और अन्य रिश्तेदारों को दस घंटे के लिए बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर हालात को नियंत्रण में लेने के लिए पहुंची पुलिस टीम पर भी आरोपी ने हमला कर दिया। इस हमले में चार पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इसके बाद दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने आरोपी को हिरासत मं ले लिया। इस पूरे घटनाक्रम में दस घंटे लग गए।

स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक रायगढ़ जिले के ओल्ड पनवेल स्थित गोडसे अली इलाके में बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को आरोपी सोबन बाबूलाल महतो कुल्हाड़ी और दरांती लेकर अपने भाई के घर में घुस गया। यहां पर उसने संपत्ति विवाद के चलते अपने माता-पिता और अपने भाई के पूरे परिवार को हथियार के दम पर बंधी बना लिया। इसके बाद किसी तरह पुलिस को इस घटनाक्रम की जानकारी मिली और एक टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने सोहन से सभी लोगों को छोड़ने के लिए और खुद को पुलिस के हवाले कर देने के लिए कहा। इस पर गुस्साए सोहन ने पुलिस को धमकाते हुए कहा कि अगर पुलिस ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो वह पुलिस वालों की भी हत्या कर देगा।

घटना की गंभीरता को देखते हुए और पुलिस बल वहां पर पहंचा। इसके बाद पुलिस कर्मी अंदर पहुंचे। जहां पर आरोपी अपनी 16 साल की भतीजी की गर्दन पर दरांती रखे हुए था। यह देखते ही पुलिस कर्मी उसके ऊपर टूट पड़े और सभी बंधकों को रिहा करा लिया। इस पूरे घटनाक्रम में चार पुलिसवालों को चोट लगी। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।