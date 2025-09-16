In Mumbai Maharashtra a woman along with her three accomplices duped her husband of more than 1 crore कर्ज, अश्लील तस्वीरें और धमकी; पत्नी ने तीन साथियों के साथ मिलकर पति को ही ठगा, Maharashtra Hindi News - Hindustan
कर्ज, अश्लील तस्वीरें और धमकी; पत्नी ने तीन साथियों के साथ मिलकर पति को ही ठगा

Maharashtra: मुंबई में एक महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही पति को 1.73 करोड़ का चूना लगा दिया। पीड़ित के मुताबिक पहले उसे कर्ज दिलाने के नाम पर लूटा गया बाद में एक लड़की के चक्कर में फंसाकर ब्लैकमेल किया गया।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 02:16 AM
मुंबई में एक महिला ने कर्ज दिलाने के बहाने अपने पति के साथ 1.73 करोड़ की ठगी कर ली। इतना ही नहीं कथित तौर पर पत्नी ने फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी है। काफी समय तक अंदर ही अंदर घुटने के बाद पति ने हिम्मत करके भांडुप थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई, जिसके बाद यह मामला सामने आया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पीड़ित की लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी पत्नी पूनम रोडे और उसके साथियों सचिन येलावी, सुहास पवार और किशोर पवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि मुख्य आरोपी पूनम ने कथित तौर पर अपने पति (फरियादी) विशाल अशोक रोडे से सात साल के समय में 1.73 करोड़ रुपए की ठगी की है। इसमें, सबसे पहले पूनम ने 2019 में अपने पति को कर्ज दिलवाने के नाम पर अपने दोस्त येलावी और सुहास पवार से मिलवाया। पूनम ने विशाल को भरोसा दिलाया कि यह लोग उसकी आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं।

पत्नी के भरोसे में आकर विशाल ने लोन निकलवाने के लिए इन लोगों को प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 6.92 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। हालांकि इसके बाद भी उसे कोई पैसा नहीं मिला।

विशाल की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद जब उसने पत्नी से बात की तो कुछ ठोस जानकारी नहीं मिली। इसके बाद आरोपियों ने सुहास पवार के ऑफिस में काम करने वाली एक महिला को विशाल से बात करने के लिए कहा। दोनों ने ऑनलाइन बातचीत के दौरान कुछ अश्लील तस्वीरों को भी शेयर किया। बाद में इन्हीं तस्वीरों का इस्तेमाल करके आरोपियों ने विशाल को धमकाना शुरू कर दिया।

अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों ने विशाल को धमकी दी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वह उसके खिलाफ पुलिस मुकदमा करवा देंगे। इसी बीच पूनम ने भी 2022 से लेकर अब तक अपने पति के खाते से हर महीने 2.20 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवाए। इससे कुल मिलाकर 82.23 लाख रुपए उसके खाते में पहुंचे।

अधिकारियों ने बताया कि मामला यहीं पर शांत नहीं हुई आरोपियों ने शिकायतकर्ता को उसके नाम की संपत्ति के दस्तावेजों पर भी साइन करने के लिए मजबूर किया। जरूरत से ज्यादा फंसने पर फरियादी पुलिस के पास आ गया और पूरी कहानी पुलिस को बता दी। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, मामले की जांच की जा रही है।