मुंबई की शान लालबागचा राजा के विसर्जन में देरी, परंपराएं क्यों टूटीं? जानें सबकुछ

मुंबई की शान लालबागचा राजा का विसर्जन 13 घंटे की देरी से हुआ, जिससे सनातन परंपराएं टूट गईं और भक्तों में निराशा फैल गई। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाता है, लेकिन इस साल यह परंपरा टूट गई।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, मुंबईMon, 8 Sep 2025 06:22 PM
मुंबई की शान लालबागचा राजा का विसर्जन 13 घंटे की देरी से हुआ, जिससे सनातन परंपराएं टूट गईं और भक्तों में निराशा फैल गई। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाता है, लेकिन इस साल यह परंपरा टूट गई। अनंत चतुर्दशी के अगले दिन दोपहर तक भी लालबागचा राजा का विसर्जन नहीं हो सका। गणपति की मूर्ति गिरगांव चौपाटी पर फंसी रही, और विसर्जन के लिए बार-बार कोशिशें की गईं। देरी का कारण राफ्ट की ऊंचाई बताया गया।

36 घंटों से ज्यादा समय लगा

लालबागचा राजा के इतिहास में पहली बार विसर्जन में 36 घंटे से ज्यादा समय लगा। 7 सितंबर को रात करीब 10:30 बजे, जब समुद्र का जलस्तर कम हुआ, तब मूर्ति का विसर्जन हो सका। उच्च ज्वार के कारण मूर्ति गिरगांव चौपाटी पर फंस गई थी। रविवार सुबह 8 बजे लालबागचा राजा चौपाटी पहुंचे थे, और डेढ़ से दो घंटे में विसर्जन की उम्मीद थी, लेकिन ज्वार और राफ्ट की ऊंचाई के कारण यह संभव नहीं हुआ।

विसर्जन और चंद्र ग्रहण का संयोग

ज्वार बढ़ने से मूर्ति को राफ्ट पर चढ़ाना मुश्किल हो गया। 7 सितंबर को रात 10:30 बजे के बाद विसर्जन हुआ, जब साल का आखिरी चंद्र ग्रहण चल रहा था। यह ग्रहण 7 सितंबर रात 9:58 से शुरू होकर 8 सितंबर देर रात 1:26 तक रहा।

मछुआरा समुदाय में नाराजगी

हर साल लालबागचा राजा की मूर्ति को कोली (मछुआरा) समुदाय की नावों से बने तैरते मंच पर विसर्जित किया जाता था। इस बार मंच में तकनीकी खराबी के कारण देरी हुई, और मूर्ति कुछ घंटों तक चौपाटी पर फंसी रही। इससे मछुआरा समुदाय नाराज हो गया और उन्होंने खुद को 'हाशिए पर' महसूस किया। एनडीटीवी से बातचीत में समुदाय के सदस्यों ने कहा कि लालबागचा राजा सभी के हैं, किसी एक के नहीं। कोई भी गणपति बप्पा पर शासन नहीं कर सकता।

उन्होंने बताया कि 1934 में मछुआरों और मजदूरों ने आर्थिक तंगी और मछली बेचने की समस्याओं के बीच गणपति बप्पा से मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने पर लालबागचा राजा की स्थापना हुई। लेकिन अब मछुआरे 'दर्शन' से वंचित हो रहे हैं। पहले उन्हें उत्सव में शामिल होने के लिए पूरा दिन मिलता था, जो धीरे-धीरे घटकर कुछ घंटे और फिर शून्य हो गया।

विसर्जन में देरी और मछुआरों की शिकायत

मछुआरों ने कहा कि पहले विसर्जन के दिन उनकी नावों से गणपति के अंतिम दर्शन और विसर्जन का सौभाग्य मिलता था, लेकिन इस साल वे इससे वंचित रह गए। इस बार विसर्जन स्वचालित तरीके से ठेके पर कराने की योजना थी, लेकिन समुद्र की लहरों और तकनीकी खराबी ने इसकी पोल खोल दी। मछुआरों का कहना है कि भगवान गणेश ने 13 घंटे विसर्जन रोका, जिससे उन्हें प्रार्थना का मौका मिला।

उन्होंने आयोजकों पर भक्तों के साथ 'अनुचित व्यवहार' और 'वीआईपी लोगों को प्राथमिकता' देने का आरोप लगाया। मछुआरों की मांग है कि उनके समुदाय का एक प्रतिनिधि संगठन में शामिल हो, ताकि लालबागचा राजा की स्थापना करने वाले पूर्वजों के वंशज अपनी बात रख सकें।

मोबाइल और सोने की चेन चोरी के मामले

विसर्जन जुलूस के दौरान 50 से ज्यादा मोबाइल फोन और सात सोने की चेन चोरी के मामले सामने आए। पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया। दस मामले दर्ज किए गए, जिनमें चार मोबाइल चोरी के हैं, और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चार मोबाइल बरामद किए। सोने की चेन चोरी के सात मामलों में छह मामलों में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।