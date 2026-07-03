मुंबई वालों सावधान! अगले 24 घंटे काफी अहम; IMD ने जारी किया आफत का रेड अलर्ट: बहुत भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। IMD ने इसके लिए रेड अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान किया है।

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इस वक्त मॉनसूनी बारिश से सराबोर है। शुक्रवार को दिनभर लगातार बारिश होती रही। आलम यह रहा कि शहर के कई इलाकों में केवल पांच घंटे में ही 70 मिलीमीटर (मिमी) से अधिक वर्षा दर्ज की गई है और आगे भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटों में मुंबई और आसपासके इलाकों में 'भारी से बहुत भारी बारिश' का अनुमान जताया है और रेड अलर्ट जारी किया है। इस लिहाज से मुंबई वालों के लिए अगले 24 घंटे काफी अहम हैं।

नगर निकाय अधिकारियों के अनुसार, सबसे अधिक 73.8 मिमी बारिश बांद्रा में हुई। इसके बाद प्रभादेवी में 72.2 मिमी, बांद्रा पश्चिम में 70.8 मिमी और परेल में 69.4 मिमी बारिश दर्ज की गयी। आईएमडी ने अगले 24 घंटों के दौरान शहर और उसके उपनगरों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने बताया कि इसके साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। शहर में शुक्रवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बीच-बीच में तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया।

देरी से चल रहीं लोकल ट्रेनें अधिकारियों ने हालांकि बताया कि मेट्रो, उपनगरीय रेलवे और बेस्ट बस सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं लेकिन यात्रियों ने जाम और लोकल ट्रेनों के देरी से चलने की शिकायत की। अधिकारियों के अनुसार, मुंबई में बृहस्पतिवार मध्यरात्रि के बाद से ही लगातार भारी बारिश हो रही है। उन्होंने बताया कि दादर, अंधेरी, गोरेगांव और परेल जैसे निचले इलाकों में जलभराव हुआ था, लेकिन सुबह तक पानी उतर गया। सुबह के शुरुआती घंटों में बारिश की तीव्रता कम हो गई थी लेकिन सुबह आठ बजे के बाद मुंबई के कुछ हिस्सों में फिर से बारिश तेज हो गई।

24 घंटे में शहर में 100 मिमी से अधिक बारिश बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के अनुसार, शुक्रवार सुबह आठ बजे तक के 24 घंटे के दौरान शहर में 100 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई। नगर निकाय ने बताया कि सबसे अधिक 150.2 मिमी बारिश वाडी बंदर क्षेत्र में दर्ज की गई। इसके बाद मालाबार हिल में 145.8 मिमी और सैंडहर्स्ट रोड क्षेत्र में 140.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। BMC के अनुसार, पश्चिमी उपनगरों में अंधेरी स्थित मालपा डोंगरी नगर निगम विद्यालय में 136.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं, पूर्वी उपनगरों में सबसे अधिक 124 मिमी वर्षा पवई क्षेत्र में दर्ज की गई।

दो लोगों की अबतक मौत भारी बारिश के बीच बृहस्पतिवार को पश्चिमी उपनगर चांदीवली में एक व्यक्ति की 'मैनहोल' में गिरने से मौत हो गई। यह इस सप्ताह बारिश से जुड़ी दूसरी मौत है। इससे पहले मंगलवार को पूर्वी उपनगर चेंबूर में स्कूल की एक बस पर पेड़ गिरने से 11 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई थी।