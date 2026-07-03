मुंबई वालों सावधान! अगले 24 घंटे काफी अहम; IMD ने जारी किया आफत का रेड अलर्ट: बहुत भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। IMD ने इसके लिए रेड अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान किया है।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इस वक्त मॉनसूनी बारिश से सराबोर है। शुक्रवार को दिनभर लगातार बारिश होती रही। आलम यह रहा कि शहर के कई इलाकों में केवल पांच घंटे में ही 70 मिलीमीटर (मिमी) से अधिक वर्षा दर्ज की गई है और आगे भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटों में मुंबई और आसपासके इलाकों में 'भारी से बहुत भारी बारिश' का अनुमान जताया है और रेड अलर्ट जारी किया है। इस लिहाज से मुंबई वालों के लिए अगले 24 घंटे काफी अहम हैं।
नगर निकाय अधिकारियों के अनुसार, सबसे अधिक 73.8 मिमी बारिश बांद्रा में हुई। इसके बाद प्रभादेवी में 72.2 मिमी, बांद्रा पश्चिम में 70.8 मिमी और परेल में 69.4 मिमी बारिश दर्ज की गयी। आईएमडी ने अगले 24 घंटों के दौरान शहर और उसके उपनगरों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने बताया कि इसके साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। शहर में शुक्रवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बीच-बीच में तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया।
देरी से चल रहीं लोकल ट्रेनें
अधिकारियों ने हालांकि बताया कि मेट्रो, उपनगरीय रेलवे और बेस्ट बस सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं लेकिन यात्रियों ने जाम और लोकल ट्रेनों के देरी से चलने की शिकायत की। अधिकारियों के अनुसार, मुंबई में बृहस्पतिवार मध्यरात्रि के बाद से ही लगातार भारी बारिश हो रही है। उन्होंने बताया कि दादर, अंधेरी, गोरेगांव और परेल जैसे निचले इलाकों में जलभराव हुआ था, लेकिन सुबह तक पानी उतर गया। सुबह के शुरुआती घंटों में बारिश की तीव्रता कम हो गई थी लेकिन सुबह आठ बजे के बाद मुंबई के कुछ हिस्सों में फिर से बारिश तेज हो गई।
24 घंटे में शहर में 100 मिमी से अधिक बारिश
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के अनुसार, शुक्रवार सुबह आठ बजे तक के 24 घंटे के दौरान शहर में 100 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई। नगर निकाय ने बताया कि सबसे अधिक 150.2 मिमी बारिश वाडी बंदर क्षेत्र में दर्ज की गई। इसके बाद मालाबार हिल में 145.8 मिमी और सैंडहर्स्ट रोड क्षेत्र में 140.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। BMC के अनुसार, पश्चिमी उपनगरों में अंधेरी स्थित मालपा डोंगरी नगर निगम विद्यालय में 136.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं, पूर्वी उपनगरों में सबसे अधिक 124 मिमी वर्षा पवई क्षेत्र में दर्ज की गई।
दो लोगों की अबतक मौत
भारी बारिश के बीच बृहस्पतिवार को पश्चिमी उपनगर चांदीवली में एक व्यक्ति की 'मैनहोल' में गिरने से मौत हो गई। यह इस सप्ताह बारिश से जुड़ी दूसरी मौत है। इससे पहले मंगलवार को पूर्वी उपनगर चेंबूर में स्कूल की एक बस पर पेड़ गिरने से 11 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई थी।
बादलों की एक बहुत ही घनी पट्टी सक्रिय
मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मुंबई के पश्चिमी तट के साथ अरब सागर के ऊपर बादलों की एक बहुत ही घनी पट्टी सक्रिय हो गई। इससे अगले कुछ घंटों के दौरान शहर के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना बढ़ गयी। सांताक्रुज, अंधेरी, खार, बांद्रा, पवई और कुर्ला की पहचान ऐसे क्षेत्रों के रूप में की गई जहां 50 से 60 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से सबसे तीव्र बारिश होने का अनुमान था। बृहन्मुंबई नगर निगम ने भी भारी बारिश जारी रहने के कारण ऊंची लहरें उठने का अलर्ट जारी किया। पालघर और रायगढ़ के जिला प्रशासन ने भारी बारिश की चेतावनी और मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों और उच्च माध्यमिक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।