सावधान! चक्रवात शक्ति देने वाला है दस्तक, मुंबई और ठाणे समेत इन इलाकों में चेतावनी जारी

महाराष्ट्र के कुछ जिलों में चक्रवात दस्तक देने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चक्रवात 'शक्ति' को लेकर चेतावनी जारी की है। 4 से 7 अक्टूबर के बीच उच्च से मध्यम स्तर का चक्रवात अपना असर दिखा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, यह चेतावनी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए है। 4 से 5 अक्टूबर के बीच उत्तरी महाराष्ट्र तट पर हवा की गति 45-55 किमी प्रति घंटा और झोंके के साथ 65 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। चक्रवात की तीव्रता के आधार पर हवा की गति बढ़ सकती है।

आईएमडी के मुताबिक, समुद्री स्थिति बहुत खराब है। उत्तरी महाराष्ट्र तट पर 5 अक्टूबर तक समुद्र की सतह पर बदलाव देखने को मिलेगा। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्सों जैसे पूर्वी विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। साथ ही, उत्तरी कोंकण के निचले इलाकों में घने काले बादल छाए रहेंगे। इस दौरान वातावरण में नमी की घुसपैठ के कारण भारी बारिश होगी और बाढ़ की संभावना जताई गई है।