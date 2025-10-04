IMD issues cyclone Shakti warning for Maharashtra heavy rains expected from today सावधान! चक्रवात शक्ति देने वाला है दस्तक, मुंबई और ठाणे समेत इन इलाकों में चेतावनी जारी, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़IMD issues cyclone Shakti warning for Maharashtra heavy rains expected from today

सावधान! चक्रवात शक्ति देने वाला है दस्तक, मुंबई और ठाणे समेत इन इलाकों में चेतावनी जारी

रिपोर्ट के अनुसार, यह चेतावनी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए है। 4 से 5 अक्टूबर के बीच उत्तरी महाराष्ट्र तट पर हवा की गति 45-55 किमी प्रति घंटा और झोंके के साथ 65 किमी प्रति घंटा तक पहुंचेगी। 

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 08:07 AM
share Share
Follow Us on
सावधान! चक्रवात शक्ति देने वाला है दस्तक, मुंबई और ठाणे समेत इन इलाकों में चेतावनी जारी

महाराष्ट्र के कुछ जिलों में चक्रवात दस्तक देने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चक्रवात 'शक्ति' को लेकर चेतावनी जारी की है। 4 से 7 अक्टूबर के बीच उच्च से मध्यम स्तर का चक्रवात अपना असर दिखा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, यह चेतावनी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए है। 4 से 5 अक्टूबर के बीच उत्तरी महाराष्ट्र तट पर हवा की गति 45-55 किमी प्रति घंटा और झोंके के साथ 65 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। चक्रवात की तीव्रता के आधार पर हवा की गति बढ़ सकती है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में सर्दी लेकर आएगी तेज हवा संग बारिश, कल से मौसम बदलने की संभावना

आईएमडी के मुताबिक, समुद्री स्थिति बहुत खराब है। उत्तरी महाराष्ट्र तट पर 5 अक्टूबर तक समुद्र की सतह पर बदलाव देखने को मिलेगा। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्सों जैसे पूर्वी विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। साथ ही, उत्तरी कोंकण के निचले इलाकों में घने काले बादल छाए रहेंगे। इस दौरान वातावरण में नमी की घुसपैठ के कारण भारी बारिश होगी और बाढ़ की संभावना जताई गई है।

राज्य सरकार ने जारी किए निर्देश

महाराष्ट्र सरकार ने चक्रवात 'शक्ति' की चेतावनी को देखते हुए कुछ निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासनों को अपने आपदा प्रबंधन सिस्टम सक्रिय करने, तटीय और निचले इलाकों में नागरिकों के लिए निकासी योजनाएं तैयार करने, पब्लिक एडवाइजरी जारी करने और समुद्री यात्रा से बचने की सलाह शामिल है। इसके अलावा, भारी बारिश के दौरान सुरक्षा उपाय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।