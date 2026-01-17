Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़If Shinde had with Uddhav would the BJP have failed to regain power in the BMC What do the figures suggest
उद्धव के साथ होते शिंदे तो BMC में नहीं होती भाजपा की वापसी? क्या कहते हैं आंकड़े

उद्धव के साथ होते शिंदे तो BMC में नहीं होती भाजपा की वापसी? क्या कहते हैं आंकड़े

संक्षेप:

मुंबई, जो कभी शिवसेना का अभेद्य किला था, वहां भाजपा अब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिंदे गुट (29 सीटें) भाजपा (89 सीटें) के मुकाबले काफी छोटा रह गया है। शिंदे गुट ने कई सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन उनका स्ट्राइक रेट भाजपा और उद्धव गुट की तुलना में कम रहा।

Jan 17, 2026 09:43 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

BMC चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 29 सीटें मिली हैं। गठबंधन में लड़ी दोनों दल के पास मेयर बनाने के लिए स्पष्ट जनादेश प्राप्त है। इस चुनाव में शिवसेना (UBT) 65 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि, वह बीएमसी पर राज करने से काफी दूर रह गई। राज ठाकरे के साथ गठबंधन पर लोगों ने भरोसा नहीं दिखाया है। इस चुनाव परिणाम के सामने आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक चर्चा तेजी से होने लगी है। क्या अगर शिवसेना अविभाजित रहती तो बीजेपी बीएमसी में वापसी नहीं कर पाती?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कांग्रेस नेता संजय झा के बयान के बाद यह चर्चा तेज हो चुकी है। संजय झा का कहना है कि अगर दोनों शिवसेना (UBT और शिंदे गुट) की सीटों को जोड़ दिया जाए, तो वे भाजपा से कहीं आगे हैं। आपको बता दें कि भाजपा के पास 89 पार्षद हैं। वहीं शिवसेना (यूबीटी) के पास 65 और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पास 29 सीटे हैं। दोनों मिलाकर यह आंकड़ा 94 का होता है।

संजय झा ने अपने पोस्ट में 103 सीटों का जिक्र किया, जो संभवतः कुछ निर्दलीयों या छोटे सहयोगियों को मिलाकर हो सकता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 94-96 के आसपास बैठती है, जो अभी भी भाजपा की 89 सीटों से अधिक है। संजय झा के इस दावे के पीछे तीन बड़े कारण दिखते हैं।

मुंबई, जो कभी शिवसेना का अभेद्य किला था, वहां भाजपा अब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिंदे गुट (29 सीटें) भाजपा (89 सीटें) के मुकाबले काफी छोटा रह गया है। शिंदे गुट ने कई सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन उनका स्ट्राइक रेट भाजपा और उद्धव गुट की तुलना में कम रहा। इससे गठबंधन के भीतर उनकी 'बार्गेनिंग पावर' कम हो सकती है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अब मुंबई के मेयर पद पर अपना दावा मजबूती से ठोकेगी, जिससे शिवसेना (शिंदे) का प्रभाव कम हो सकता है।

क्या पुनर्मिलन संभव है?

संजय झा का सुझाव है कि अगर शिंदे और ठाकरे फिर से साथ आ जाएं, तो वे भाजपा को विपक्ष में बैठने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन इसके रास्ते में कुछ बड़ी बाधाएं हैं। 2022 के विद्रोह के बाद उद्धव और शिंदे के बीच व्यक्तिगत और राजनीतिक दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। एकनाथ शिंदे ने असली हिंदुत्व के नाम पर विद्रोह किया था। कांग्रेस के साथ दोबारा हाथ मिलाना उनके लिए वैचारिक रूप से कठिन हो सकता है। भाजपा ने राज्य सरकार में शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें बांधा हुआ है। बीएमसी के लिए राज्य की सत्ता दांव पर लगाना शिंदे के लिए जोखिम भरा होगा।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Eknath Shinde
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।