उद्धव के साथ होते शिंदे तो BMC में नहीं होती भाजपा की वापसी? क्या कहते हैं आंकड़े

BMC चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 29 सीटें मिली हैं। गठबंधन में लड़ी दोनों दल के पास मेयर बनाने के लिए स्पष्ट जनादेश प्राप्त है। इस चुनाव में शिवसेना (UBT) 65 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि, वह बीएमसी पर राज करने से काफी दूर रह गई। राज ठाकरे के साथ गठबंधन पर लोगों ने भरोसा नहीं दिखाया है। इस चुनाव परिणाम के सामने आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक चर्चा तेजी से होने लगी है। क्या अगर शिवसेना अविभाजित रहती तो बीजेपी बीएमसी में वापसी नहीं कर पाती?

कांग्रेस नेता संजय झा के बयान के बाद यह चर्चा तेज हो चुकी है। संजय झा का कहना है कि अगर दोनों शिवसेना (UBT और शिंदे गुट) की सीटों को जोड़ दिया जाए, तो वे भाजपा से कहीं आगे हैं। आपको बता दें कि भाजपा के पास 89 पार्षद हैं। वहीं शिवसेना (यूबीटी) के पास 65 और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पास 29 सीटे हैं। दोनों मिलाकर यह आंकड़ा 94 का होता है।

संजय झा ने अपने पोस्ट में 103 सीटों का जिक्र किया, जो संभवतः कुछ निर्दलीयों या छोटे सहयोगियों को मिलाकर हो सकता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 94-96 के आसपास बैठती है, जो अभी भी भाजपा की 89 सीटों से अधिक है। संजय झा के इस दावे के पीछे तीन बड़े कारण दिखते हैं।

मुंबई, जो कभी शिवसेना का अभेद्य किला था, वहां भाजपा अब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिंदे गुट (29 सीटें) भाजपा (89 सीटें) के मुकाबले काफी छोटा रह गया है। शिंदे गुट ने कई सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन उनका स्ट्राइक रेट भाजपा और उद्धव गुट की तुलना में कम रहा। इससे गठबंधन के भीतर उनकी 'बार्गेनिंग पावर' कम हो सकती है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अब मुंबई के मेयर पद पर अपना दावा मजबूती से ठोकेगी, जिससे शिवसेना (शिंदे) का प्रभाव कम हो सकता है।