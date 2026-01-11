बाल ठाकरे ना खिलाते तो कुपोषण से मर जाती बीजेपी, उद्धव ठाकरे बोले- हमारी जूठन खाकर पले

संक्षेप: उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर बाला साहेब ना खिलाते तो बीजेपी तो कुपोषण से ही खत्म हो जाती। उन्होंने बीजेपी नेता रावसाहेब दानवे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर करारा हमला बोला है।

महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव करीब आते ही महायुति और महागठबंधन के दलों में तीखे वार पलटवार शुरू हो गए हैं। वहीं बीजपी और उद्धव की सेना एकदम आमने-सामने दिखाई दे रही है। शिवसेना (UBT) चीफ उद्धव ठाकरे ने सनिवार को कहा कि अगर उनके पिता बाल ठाकरे ने बचाया ना होता तो बीजेपी तो कुपोषण से ही मर जाती। इससे पहले बीजेपी के रावसाहेब दानवे ने कहा था कि सभी राजनीतिक दलों ने हमारी थाली में खाया है। उनका कहना था कि सभी राजनीतिक दलों ने कभी ना कभी बीजेपी की मदद जरूर ली है।

दानवे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर आपको बालासाहेब ठाकरे ने खिलाया ना होता तो तुम तो कुपोषण से मर गए होते। अगर ऐसा नहीं है तो हमारी थाली का बचा जूठन क्यों खा रहे हो? अभी कितना खाओगे। ऐसा लगता है कि तुम लोगों को भस्म्य की बीमारी हो गई है कि पेट ही नहीं भरता है। अभी हमारे कितने लोगों को अपनी ओर मिलाओगे?

बता दें कि 1990 में पहली बार बीजेपी महाराषअट्र की सत्ता में आई थी और तब शिवसेना के साथ गठबंधन था। उस समय शिवसेना के अध्यक्ष बाल ठाकरे हुआ करते थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यूपीआई से पैसे बांटे जा रहे हैं और प्रयास हो रहे हैं कि कहीं कोई उम्मीदवार विरोध में बचे ही ना। इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए और पुलिस को ऐक्शन लेना चाहिए।