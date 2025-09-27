I Love Muhammad row violence in Bareilly Abu Asim Azmi says Gunda Raj Mafia Raj in UP यूपी में गुंडा राज, पुलिस किसी का भी हाथ-पैर तोड़ दे रही; 'आई लव मुहम्मद' विवाद पर अबू आजमी, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़I Love Muhammad row violence in Bareilly Abu Asim Azmi says Gunda Raj Mafia Raj in UP

यूपी में गुंडा राज, पुलिस किसी का भी हाथ-पैर तोड़ दे रही; 'आई लव मुहम्मद' विवाद पर अबू आजमी

अबू आजमी ने कहा, ‘अगर कुछ गैरकानूनी हो रहा है तो पुलिस को नोटिस जारी करना चाहिए। उन्हें बुलाकर बात करनी चाहिए और मामला दर्ज करना चाहिए, लेकिन लाठीचार्ज बर्बर और अन्यायपूर्ण है। पुलिस पर मुकदमा चलना चाहिए।’

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 02:57 PM
share Share
Follow Us on
यूपी में गुंडा राज, पुलिस किसी का भी हाथ-पैर तोड़ दे रही; 'आई लव मुहम्मद' विवाद पर अबू आजमी

यूपी के बरेली में 'आई लव मुहम्मद' विवाद और हिंसा पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। शनिवार को उन्होंने कहा, 'उत्तर प्रदेश में गुंडा राज और माफिया राज है। वहां संविधान का कोई मूल्य नहीं है। पुलिस को इतनी शक्ति दी गई है कि वे किसी का भी हाथ-पैर तोड़ सकते हैं और किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं।' उन्होंने कहा कि यह मुद्दा यूपी में तब शुरू हुआ जब ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर लोगों ने 'आई लव मुहम्मद' लिखा। हर धर्म के लोग अपने भगवानों के बारे में अच्छी बातें कहते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। मुसलमानों ने भी यही लिखा। लेकिन 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और यह पूरे देश में फैल गया।

ये भी पढ़ें:यूएन में हिंदुत्व पर ऐसा क्या बोल गए शहबाज शरीफ, भारत ने याद दिला दिया ओसामा

अबू आजमी ने कहा, 'अगर कुछ गैरकानूनी हो रहा है तो पुलिस को नोटिस जारी करना चाहिए। उन्हें बुलाकर बात करनी चाहिए और मामला दर्ज करना चाहिए, लेकिन लाठीचार्ज बर्बर और अन्यायपूर्ण है। पुलिस पर मुकदमा चलना चाहिए। वे हिंदुओं और मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। यदि मेरे क्षेत्र में कुछ गलत होता है तो पुलिस को जांच करनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए।' उन्होंने कहा कि ये लोग केवल चुनाव जीतने की परवाह करते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि कोई जिए या मरे या देश बर्बाद हो जाए। वे चुनाव जीतने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वे पूरे देश में नफरत का संदेश फैला रहे हैं।

बरेली के बाद बाराबंकी और मऊ में भी तनाव

बता दें कि बरेली में ‘आई लव मोहम्मद’ अभियान को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद बाराबंकी और मऊ जिलों में भी तनाव बढ़ गया है। पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को दावा किया कि स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। पुलिस के अनुसार, बरेली में 500 से अधिक लोगों को वीडियो और सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है जिनकी पहचान की जा रही है। शुक्रवार देर रात से शनिवार सुबह तक पुलिस ने घर-घर दबिश दी। कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा भी हिरासत में हैं। मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के नई बाजार इलाके में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने ‘आई लव मोहम्मद’ अभियान के तहत जुलूस निकाला। इस पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें खदेड़ते हुए हल्का बल प्रयोग किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।