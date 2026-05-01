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दो घंटे से फंसी हूं... एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम में फंसी सांसद ने बताई पीड़ा; राहगीरों से भी की बात

May 01, 2026 03:41 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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वीडियो में सांसद सुप्रिया सुले एक लाल रंग की कार में बैठे ड्राइवर से मराठी में बातचीत करती दिख रही हैं। बातचीत के अंत में दोनों ने “जय महाराष्ट्र” का नारा भी लगाया, जो इस मौके को और खास बना गया। 

दो घंटे से फंसी हूं... एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम में फंसी सांसद ने बताई पीड़ा; राहगीरों से भी की बात

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले शुक्रवार (1 मई) को महाराष्ट्र दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई से पुणे जा रही थीं लेकिन मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर वह ट्रैफिक जाम में दो घंटे से ज्यादा समय तक फंसी रह गईं। ट्रैफिक जाम में फंसी सांसद ने उस लंबे रोड जाम का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपने आस-पास मौजूद गाड़ी चलाने वाले लोगों से बातचीत करती दिख रही हैं। उस वीडियो में सांसद ने अपनी पीड़ा जताते हुए कहा, "2 घंटे हो गए हैं।" अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस एक्सप्रेसवे पर कितना भयानक जाम रहा होगा।

वीडियो में सुले एक लाल रंग की कार में बैठे ड्राइवर से मराठी में बातचीत करती दिख रही हैं। बातचीत के अंत में दोनों ने “जय महाराष्ट्र” का नारा भी लगाया, जो इस मौके को और खास बना गया। दरअसल, वह महाराष्ट्र दिवस पर एक कार्यक्रम में झंडा फहराने के लिए पुणे जा रही थीं लेकिन वह जाम की वजह से लेट हो गईं। यह जाम उसी दिन लगा जब महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा तैयार किया गया। यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे पर मुंबई-पुणे 'मिसिंग लिंक' प्रोजेक्ट आम लोगों के लिए खोला गया है। इस वजह से एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया।

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महाराष्ट्र दिवस के मौके पर सरकारी छुट्टी

ट्रैफिक जाम की एक वजह यह भी रही कि महाराष्ट्र दिवस के मौके पर सरकारी छुट्टी थी और अगले दो दिन वीकेंड है, जिस वजह से बहुत से लोग शहर से बाहर जा रहे हैं। 'मिसिंग लिंक' प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) ने लागू किया है। उम्मीद है कि यह मुंबई और पुणे—राज्य के दो आर्थिक केंद्रों—के बीच यात्रा को आसान बनाएगा, क्योंकि इससे रास्ते की कुशलता बढ़ेगी और यात्रा का समय कम होगा।

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महाराष्ट्र का 66वां स्थापना दिवस

इससे पहले आज, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के 66वें स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद मुख्यमंत्री मुंबई में हुतात्मा चौक गए और उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बहुप्रतीक्षित 13.3 किलोमीटर लंबी 'मिसिंग लिंक' परियोजना का भी शुक्रवार को उद्घाटन किया। यह परियोजना खड़ी चढ़ाई वाले पहाड़ी दर्रे के हिस्से से बाहर-बाहर गुजरती है और इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार करना एवं दोनों प्रमुख शहरों के बीच यात्रा की दूरी को कम करना है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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