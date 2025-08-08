मेरे सियासी कदमों से लोग घबराते हैं, लेकिन परवाह नहीं; शिंदे ने किस पर साधा निशाना?

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर एक बार चौंकाने वाला बयान दिया है। शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि उनके राजनीतिक कदम अक्सर कुछ लोगों की परेशानियां बढ़ा देते हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, इस बात की परवाह नहीं।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर एक बार चौंकाने वाला बयान दिया है। शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि उनके राजनीतिक कदम अक्सर कुछ लोगों की परेशानियां बढ़ा देते हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, इस बात की परवाह किए बगैर वह अपना काम जारी रखते हैं। ठाणे में एक समारोह के दौरान शिवसेना प्रमुख ने पिछले कुछ वर्षों में राज्य में हुए राजनीतिक परिवर्तनों पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 2022 का सत्ता परिवर्तन एक ऐसा जोखिम था, जिसे केवल एक साहसी व्यक्ति ही उठा सकता था।

उद्धव ठाकरे से बगावत

शिंदे ने जून 2022 में संयुक्त शिवसेना अध्यक्ष व तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। शिंदे और शिवसेना के लगभग 40 अन्य विधायकों के विद्रोह के कारण ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार गिर गई। बाद में ठाकरे के स्थान पर शिंदे मुख्यमंत्री बने और नवंबर 2024 तक वह इस पद पर बने रहे।

दिल्ली यात्रा का जिक्र

हाल ही में अपनी दिल्ली यात्रा का उल्लेख करते हुए शिंदे ने कहा कि उनके राजनीतिक कदमों से महाराष्ट्र में कुछ लोगों में घबराहट पैदा होती है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कुछ लोगों को परेशानी हुई, लेकिन मैं इसकी चिंता नहीं करता और अपना काम जारी रखता हूं। शिंदे अपने राजनीतिक क्षेत्र ठाणे में एक मराठी समाचार पत्र के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे।