Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़I am tired now I dont want anything anymore Ajit Pawar had said 5 days before his death
मैं अब थक चुका हूं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए; मौत से 5 दिन पहले किससे बोले थे अजीत पवार

मैं अब थक चुका हूं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए; मौत से 5 दिन पहले किससे बोले थे अजीत पवार

संक्षेप:

आपको बता दें कि किरण गूजर बारामती विद्या प्रतिष्ठान के ट्रस्टी हैं। अजीत पवार ने 1984 में छत्रपति कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के लिए अपना पहला चुनाव लड़ा। इसके लिए किरण गूजर ने ही मनाया था।

Jan 29, 2026 08:40 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की बुधवार को बारामती में एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। उनकी पार्टी एनसीपी के लिए यह एक बड़ा झटका है। पिछले कुछ वर्षों में विवाद, आरोप और चुनावी नाकामियां उनके साथ चलीं। उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी करीबी साथी किरण गूजर के साथ अपनी भावनाएं जाहिर की थी। उन्होंने कहा था, 'अब मुझे यह सब नहीं चाहिए, मैं थक चुका हूं।' आपको बता दें कि किरण गूजर बारामती विद्या प्रतिष्ठान के ट्रस्टी हैं। अजीत पवार ने 1984 में छत्रपति कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के लिए अपना पहला चुनाव लड़ा। इसके लिए किरण गूजर ने ही मनाया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शुरू में अजीत पवार मंदिर नहीं जाना चाहते थे, भगवान को लेकर उनके विचार अलग थे। हालांकि, किरण गूजर ने देखा कि वह धीरे-धीरे बदल रहे थे। जब किरण गूजर पिछले हफ्ते अजीत से मिले, तो अजीत पवार ने उनसे अपनी भावनाएं जाहिर कीं। उनसे कहा कि उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए।

मौत से पांच दिन पहले क्या हुआ था?

एक इंटरव्यू के दौरान किरण गूजर ने कहा, 'अजीत पवार और मेरी पांच दिन पहले बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वह बोर हो रहे हैं, चलो दोनों बाहर चलते हैं। हम दोनों बाहर गए। आधा दिन घूमे और डिनर किया। वह अजीत के साथ मेरा आखिरी खाना था। उस समय अजीतदादा ने मुझसे कहा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अब तंग आ गया हूं। ये सब बातें मुझे परेशान कर रही हैं। मुझे समझ नहीं आया कि अजीत दादा हाल ही में ऐसा क्यों कह रहे थे।''

अजीत पवार बहुत सेंसिटिव थे। उनसे कहा था, 'मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। दिन-रात काम कर रहा हू। लेकिन मुझे थप्पड़ क्यों पड़ रहे हैं?'' लोकसभा चुनाव में हारने के बाद अजीत पवार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। किरण गूजर ने उन्हें तैयार किया।

अजीत पवार की पर्सनैलिटी शुरू में रूखी थी। हाल के दिनों में अनुभव और उम्र के साथ इसमें बदलाव आने लगा है। किरण ने कहा, 'पहले अजीतदादा कहते थे 'चलो फलाने भगवान के पास चलते हैं'। तब अजीतदादा कहते थे, भगवान ने मेरा क्या बिगाड़ा है, मेरे पिता बचपन में ही गुजर गए, परिवार में यह हालत आ गई है। उस समय अजीत पवार की भगवान और भगवान के कॉन्सेप्ट को लेकर एक अलग फीलिंग थी। अजीत पवार को भगवान पर भरोसा था, लेकिन वे अंधविश्वासी नहीं थे। उन्होंने इस भरोसे का इस्तेमाल कभी पॉलिटिक्स के लिए नहीं किया।'

अजीत पवार से जुड़ी अपनी यादें शेयर करते हुए किरण गूजर ने कहा कि 1986 में मैं इंदिरा कांग्रेस में काम कर रहा था। 1984 में अजीत पवार ने छत्रपति कारखाना का चुनाव लड़ा था। तब से हमारे बीच करीबी रिश्ते रहे हैं। उस समय मैं कहता था कि पवार परिवार की यंग लीडरशिप को आगे आना चाहिए। अगर हमें समाज के लोगों से बातचीत करनी है, तो मैं कहता था कि यंग जेनरेशन को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। लेकिन उस समय अजीत पवार तैयार नहीं थे। वह कहते थे कि वह मेरा घर, दुनिया देखना चाहते हैं। लेकिन बाद में वह बारामती के लोगों के लिए पॉलिटिक्स में आए।

गूजर ने कहा, ''प्लेन में चढ़ने से पहले अजीत पवार ने मुझे फोन किया था। उन्होंने कहा कि मैं प्लेन में चढ़ रहा हूं। मैं उन्हें लेने एयरपोर्ट गया था। उनका प्लेन मेरी आंखों के सामने क्रैश हो गया। अजीत पवार की बॉडी को कार में रखते समय, मैंने उसे दादा के रूप में पहचाना। मुझे लगा जैसे मैंने कोई बुरा सपना देखा हो। लेकिन दुर्भाग्य से, यह घटना सच हो गई। हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आज क्या हो रहा है।''

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Ajit Pawar ajit pawar plane crash
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , Ajit Pawar Live Updates , अजित पवार प्लेन क्रैश और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।