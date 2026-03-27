‘मैं शिव, तुम मेरी पार्वती’; कौन है धर्मगुरु ऋषिकेश वैद्य, जिसने ऐसा कह महिला से किया बलात्कार
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्ति उसे पुणे के मांजरी इलाके के एक लॉज में ले गया और उसे कोई नशीला पदार्थ पिलाया तथा इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी ने कथित तौर पर महिला की तस्वीरें भी ले लीं।
महाराष्ट्र में एक और पाखंडी बाबा की करतूत सामने आई है। नए मामले में खुद को भगवान शिव का अवतार बताकर एक महिला से बलात्कार करने के आरोप में पालघर जिले के एक स्वयंभू बाबा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि नासिक में बलात्कार के आरोपी स्वयंभू बाबा अशोक खरात की हालिया गिरफ्तारी के बाद पुणे निवासी 35 वर्षीय महिला ने 40 वर्षीय आरोपी ऋषिकेश वैद्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का साहस जुटाया। हालांकि, आरोपी वैद्य ने फेसबुक पर एक पोस्ट कर अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, पीड़ित महिला पहली बार 2023 में फेसबुक के जरिए आरोपी बाबा के संपर्क में आई थी। दर्ज प्राथमिकी के हवाले से एक अधिकारी ने कहा, ''उस साल (2023) दिसंबर में आरोपी महिला से मिलने पुणे गया था। उसने कथित तौर पर यह दावा किया कि वह महादेव (भगवान शिव) का अवतार है और वह उसकी 'पार्वती' है।'' शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्ति उसे पुणे के मांजरी इलाके के एक लॉज में ले गया और उसे कोई नशीला पदार्थ पिलाया और इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी ने कथित तौर पर महिला की तस्वीरें भी ले लीं।
कौन है ऋषिकेश वैद्य?
बलात्कार का आरोपी ऋषिकेश वैद्य 'आमची वसई' (Aamchi Vasai) नामक सामाजिक संस्था का अध्यक्ष है। वह अपनी संस्था के माध्यम से लोगों को अध्यात्म सिखाता है। महिला के अनुसार, आरोपी का पालघर जिले में एक सामाजिक संगठन है और उसने तस्वीरों के जरिए उसे 'ब्लैकमेल' किया और पिछले साल मई में फिर से उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की।
पकड़ने के लिए टीम गठित
वसई के माणिकपुर थाने के वरिष्ठ निरीक्षक हीरालाल जाधव ने बताया कि महिला ने नासिक के खरात मामले से साहस मिलने के बाद शिकायत दर्ज कराई । उन्होंने कहा कि अपराध कथित तौर पर पुणे में हुआ था, इसलिए मामले को पुणे के हडपसर थाने स्थानांतरित कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने इसी तरह बहला-फुसलाकर कई अन्य महिलाओं का भी यौन शोषण किया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस उपायुक्त (अपराध) निखिल पिंगले ने कहा, ''एक महिला की शिकायत के आधार पर हडपसर थाने में स्वयंभू बाबा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हमने उसे पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी है।''
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।