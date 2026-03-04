मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 44 करोड़ का माल; हाइड्रोपोनिक भांग, हीरे और सोना जब्त
छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि 44 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की हाइड्रोपोनिक भांग, हीरे, सोने के आभूषण और अन्य अवैध सामग्री जब्त की है।
छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि 44 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की हाइड्रोपोनिक भांग, हीरे, सोने के आभूषण और अन्य अवैध सामग्री जब्त की है। इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि पिछले एक सप्ताह के दौरान विभिन्न मामलों में कुल 46 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के मादक पदार्थ, विदेशी मुद्रा, सोना और कीमती पत्थर बरामद किए गए।
अधिकारी के अनुसार, बैंकॉक से आए नौ यात्रियों के पास से अलग-अलग मामलों में कुल 44.292 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया गया, जिसका अवैध बाजार में अनुमानित मूल्य 44.292 करोड़ रुपये है। इन सभी यात्रियों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा, 299 ग्राम मेथाक्वालोन (एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत आने वाला मनोरोगी पदार्थ) भी जब्त किया गया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 74.75 लाख रुपये बताई गई है।
पांच अलग-अलग मामलों में सीमा शुल्क अधिकारियों ने 32.85 लाख रुपये के बराबर विदेशी एवं भारतीय मुद्रा, 455 कैरेट प्राकृतिक एवं लैब में बने हीरे (मूल्य 94.97 लाख रुपये), तथा 160.790 ग्राम वजन के 21 कैरेट सोने के आभूषण (मूल्य 21.51 लाख रुपये) जब्त किए।
इसके साथ ही यात्रियों से 1,203.69 कैरेट के तराशे हुए प्राकृतिक पन्ना, माणिक, नीलम, एमेथिस्ट सहित अन्य रत्न बरामद हुए, जिनकी अनुमानित कीमत 15.16 लाख रुपये है। अधिकारियों ने बताया कि सभी जब्तियां सीमा शुल्क अधिनियम और संबंधित अन्य कानूनों के प्रावधानों के तहत की गई हैं। जांच जारी है और तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
