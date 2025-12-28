घर छोड़कर जा रही... मुंह खोलते ही महिला की हत्या; जीजा संग साली गिरफ्तार

संक्षेप: पुलिस ने रविवार को बताया कि पालघर जिले के विरार पश्चिम इलाके में 35 वर्षीय महिला कल्पना सोनी की कथित तौर पर हत्या के आरोप में उसके पति महेश सोनी और साली दीपाली सोनी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

महाराष्ट्र के पालघर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां घरेलू विवाद के दौरान एक महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने रविवार को बताया कि पालघर जिले के विरार पश्चिम इलाके में 35 वर्षीय महिला कल्पना सोनी की कथित तौर पर हत्या के आरोप में उसके पति महेश सोनी और साली दीपाली सोनी को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना एमबी एस्टेट इलाके में हुई। मृतका कल्पना सोनी अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहती थीं। उन्होंने बताया कि कल्पना ने 2015 में महेश सोनी से शादी की थी। बोलिंज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक प्रकाश कावले ने कहा कि कल्पना को कथित रूप से ससुराल वालों द्वारा शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, जिसके कारण अक्सर झगड़े होते थे।

उन्होंने आगे बताया कि शनिवार को हुए एक विवाद के दौरान कल्पना ने अपनी दहेज की वापसी की मांग की और घर छोड़ने की धमकी दी। इस पर महेश और उसकी बहन दीपाली ने कथित तौर पर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में कल्पना गंभीर रूप से घायल हो गईं। पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।