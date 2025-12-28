घर छोड़कर जा रही... मुंह खोलते ही महिला की हत्या; जीजा संग साली गिरफ्तार

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Husband and sister in law arrested for murder of woman in Palghar Maharashtra
संक्षेप:

Dec 28, 2025 06:10 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र के पालघर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां घरेलू विवाद के दौरान एक महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने रविवार को बताया कि पालघर जिले के विरार पश्चिम इलाके में 35 वर्षीय महिला कल्पना सोनी की कथित तौर पर हत्या के आरोप में उसके पति महेश सोनी और साली दीपाली सोनी को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना एमबी एस्टेट इलाके में हुई। मृतका कल्पना सोनी अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहती थीं। उन्होंने बताया कि कल्पना ने 2015 में महेश सोनी से शादी की थी। बोलिंज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक प्रकाश कावले ने कहा कि कल्पना को कथित रूप से ससुराल वालों द्वारा शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, जिसके कारण अक्सर झगड़े होते थे।

उन्होंने आगे बताया कि शनिवार को हुए एक विवाद के दौरान कल्पना ने अपनी दहेज की वापसी की मांग की और घर छोड़ने की धमकी दी। इस पर महेश और उसकी बहन दीपाली ने कथित तौर पर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में कल्पना गंभीर रूप से घायल हो गईं। पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने दावा किया कि पीड़िता की मौत बाथरूम में गिरने से हुई, लेकिन डॉक्टरों ने पुष्टि की कि मौत गंभीर पिटाई और हमले के कारण हुई थी। घटना के समय दंपति की सात वर्षीय बेटी घर पर नहीं थी। कल्पना के मामा की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और उन्हें हिरासत में ले लिया। कावले ने बताया कि स्थानीय अदालत ने उन्हें सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है और जांच जारी है।

Maharashtra News
