तुम्हारा नौकर नहीं हूं जो... एक ही शख्स से हर दिन खाना मंगाते थे दोस्त, इनकार किया तो मार डाला

संक्षेप: गुस्से में आए शहबाज और उसके साथियों ने कमरे में रखे लकड़ी के डंडे से जावेद के सिर पर वार किया। इसके बाद उन्होंने उसे लात-घूंसों से भी बुरी तरह पीटा। चोट लगने के कारण जावेद बेहोश होकर गिर पड़ा। 

Wed, 5 Nov 2025 07:02 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
मुंबई के साकीनाका इलाके में मंगलवार तड़के एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां खाने का पार्सल लाने के मामूली विवाद में चार दोस्तों ने मिलकर अपने ही साथी की हत्या कर दी। मृतक की पहचान 42 वर्षीय जावेद अहमद खान के रूप में हुई है, जो पेशे से टैक्सी ड्राइवर था।

पुलिस के मुताबिक, जावेद अपने चार दोस्तों के साथ साकीनाका के जरीमारी इलाके में रहता था। सभी दोस्त उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं और बीते सात-आठ साल से मुंबई में एक साथ रहकर टैक्सी चलाने का काम करते थे।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, साकीनाका पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी शहबाज खान को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य तीन आरोपी फरार हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की तलाश में चार विशेष टीमें गठित की गई हैं और रेलवे टर्मिनस पर भी निगरानी रखी जा रही है ताकि वे शहर से भाग न सकें।

ऐसे हुआ विवाद

जांच में सामने आया है कि पांचों दोस्त रोजाना पास के एक होटल से रात का खाना मंगवाते थे। आमतौर पर जो भी घर पहले पहुंचता, वही होटल से खाना लेकर आता था। पिछले तीन दिनों से जावेद खाना लाने का काम कर रहा था। सोमवार की रात जब बाकी दोस्त देर से लौटे और जावेद से फिर खाना लाने को कहा, तो उसने मना कर दिया।

पुलिस के अनुसार, जावेद ने कहा कि वह उनका नौकर नहीं है जो हर दिन खाना लाए। उसने सुझाव दिया कि सभी को बारी-बारी से यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसी बात को लेकर पांचों में बहस शुरू हुई जो जल्द ही हिंसक झगड़े में बदल गई।

लकड़ी के डंडे से हमला

गुस्से में आए शहबाज और उसके साथियों ने कमरे में रखे लकड़ी के डंडे से जावेद के सिर पर वार किया। इसके बाद उन्होंने उसे लात-घूंसों से भी बुरी तरह पीटा। चोट लगने के कारण जावेद बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके सिर से खून बहने लगा। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और जावेद को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही साकीनाका पुलिस मौके पर पहुंची और शहबाज खान को गिरफ्तार कर लिया। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस तकनीकी सहायता ले रही है और उनके मोबाइल लोकेशन के आधार पर उन्हें ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। साकीनाका डिवीजन के उप पुलिस आयुक्त (DCP) दत्ता नलवाडे ने बताया कि “यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मामूली विवाद ने जान ले ली। हमने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और बाकी तीनों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।”

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
