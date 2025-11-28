Mumbai News: मुंबई में है कितने लाख डुप्लीकेट वोटर? डिप्टी CM ने बताई संख्या; साथ एक और दावा

संक्षेप: Mumbai News: उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि मैंने निर्वाचन आयोग से सूची में हुई गलतियों को सुधारने का अनुरोध किया है। ऐसा सालों से हो रहा है। महाराष्ट्र में इस तरह की डबल, ट्रिपल वोटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी।'

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मुंबई की मतदाता सूची पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि लिस्ट में लाखों डुप्लीकेट वोटर्स हैं। पवार का बयान ऐसे समय पर आया है, जब देश भर में SIR यानी विशेष मतदाता पुनरीक्षण का काम जोर पकड़ रहा है। साथ ही बीएमसी चुनाव की तैयारियां भी जारी हैं। राज्य के कई स्थानीय निकायों के चुनाव दो दिसंबर को होने वाले हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की रैली में पवार ने कहा, 'मुंबई में दोहरे, तिहरे और चौगुने मतदाताओं की संख्या करीब 11 लाख है। हाल ही में एक ट्रेंड देखा गया है, जहां अगर किसी के पक्ष में मतदान नहीं हो रहा है तो कुछ मतदाताओं को अलग वार्डों में भेज दिया जाता है। मैंने निर्वाचन आयोग से सूची में हुई गलतियों को सुधारने का अनुरोध किया है। ऐसा सालों से हो रहा है। महाराष्ट्र में इस तरह की डबल, ट्रिपल वोटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी।'

रहीमतपुर नगर परिषद चुनावों से पहले इस रैली में उन्होंने मेयर पद के लिए नंदन सुनील माने का समर्थन किया। उन्होंने कहा, 'चुनाव धमकियां देकर नहीं जीते जाते। मतदाताओं से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर बाबासाहब आंबेडकर ने हर जाति और धर्म, अमीर और गरीब के लिए वोट के समान अधिकार सुनिश्चित किए हैं। अंगर कोई अधिकारी जानबूझकर या अनजाने में गलती कर रहा है, तो उसे तत्काल सुधारा जाना चाहिए। लोगों को फैसला करने दें कि वो किसे जीतते देखना चाहते हैं।'

भतीजे के बयान पर चाचा का पलटवार अजित पवार के ‘वोट तुम्हारे हाथ में है तो निधि हमारे हाथ में है’ वाले बयान पर राकंवा (एसपी) चीफ शरद पवार ने सवाल उठाए हैं। गुरुवार को उन्होंने कहा कि पैसों का वादा कर वोट मांगना गलत है। अजित पवार ने पिछले सप्ताह पुणे जिले की बारामती तहसील के मालेगांव में मतदाताओं से कहा कि यदि वे उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनेंगे तो शहर के लिए कोष की कमी नहीं होने देंगे लेकिन अगर मतदाताओं ने उन्हें 'नकार' दिया गया, तो वह भी 'नकार' देंगे।