Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़how devendra fadnavis get benefit due to ajit pawar son parth land deal
बेटे की लैंड डील पर घिरे डिप्टी सीएम अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस को फिर भी एक फायदा

बेटे की लैंड डील पर घिरे डिप्टी सीएम अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस को फिर भी एक फायदा

संक्षेप: देवेंद्र फडणवीस को इससे फायदा मिलता दिखता है। एक तरफ एकनाथ शिंदे पहले ही कमजोर हैं तो वहीं अजित पवार भी अब बेटे से जुड़ी लैंड डील में घिरने के बाद सरकार पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं होंगे। अब जबकि दोनों डिप्टी घिरे हुए हैं तो फिर देवेंद्र फडणवीस को सरकार चलाने के लिए फ्रीहैंड मिल गया है।

Fri, 7 Nov 2025 02:16 PMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक कई ध्रुव हैं। देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में सरकार चल रही है, जिसका हिस्सा अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी हैं। अकसर खबरें आती हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच खींचतान है। वहीं अजित पवार एक मजबूत ताकत के रूप में उभरे हैं। कहा जाता है कि वह फडणवीस के ज्यादा करीब रहे हैं और एकनाथ शिंदे से ज्यादा उनकी चलती है। लेकिन अब चीजें बदल सकती हैं। वजह यह है कि उनके बेटे पार्थ पवार से जुड़ी एक लैंड डील पर वह घिर गए हैं। अजित पवार ने इससे पल्ला झाड़ लिया और फडणवीस सरकार ने बिना देरी किए जांच के आदेश दे दिए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फिर भी कहा जा रहा है कि इससे देवेंद्र फडणवीस को फायदा होगा। वजह यह है कि एक तरफ एकनाथ शिंदे पहले ही कमजोर हैं तो वहीं अजित पवार भी अब बेटे से जुड़ी लैंड डील में घिरने के बाद सरकार पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं होंगे। अब जबकि दोनों डिप्टी घिरे हुए हैं तो फिर देवेंद्र फडणवीस को सरकार चलाने के लिए फ्रीहैंड मिल गया है। विधानसभा के नंबर गेम की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस इस स्थिति में हैं कि किसी एक सहयोगी के साथ मिलकर भी सरकार चला सकते हैं। ऐसी स्थिति में ना तो अजित पवार और ना ही एकनाथ शिंदे इस स्थिति में हैं कि उन पर ज्यादा दबाव बना सकें। अब बेटे पार्थ पर लगे आरोपों के चलते तो अजित पवार के लिए और मुश्किल होगी।

पार्थ पवार पर क्या हैं आरोप, कैसे हुई लैंड डील?

विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की हिस्सेदारी वाली कंपनी Amadea Enterprises ने पुणे की एक प्राइम लोकेशन की 40 एकड़ सरकारी जमीन 300 करोड़ में खरीदी है। इस जमीन की वास्तविक कीमत 2000 करोड़ रुपये बताई जाती है। फिर भी इतने कम दामों में इसकी खरीद सवाल खड़े कर रही है। यही नहीं विपक्ष का कहना है कि इसके लिए स्टांप ड्यूटी भी सिर्फ 500 रुपये ही वसूली गई। इस मामले में पुणे के एक सब-रजिस्ट्रार और एक तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले की जांच एक सप्ताह में पूरी करने की बात कही गई है।

उद्धव सेना बोली- घोटाला हुआ, भाजपा का जवाब क्या आया

उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि इस डील में बहुत सारी खामियां हैं। उन्होंने कहा कि आखिर 27 दिन के अंदर ही इस डील की सारी कागजी कार्रवाई कैसे पूरी हो गई। इसके अलावा स्टांप ड्यूटी भी महज 500 रुपये ही ली गई, जो करोड़ों में बनती है। उन्होंने कहा कि महज 300 करोड़ रुपये में 1800 करोड़ की जमीन लिखा ली गई। यह बड़ा घोटाला है। इस बीच राजस्व मंत्री और भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि इस मामले में जांच का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 सदस्यों की कमेटी गठित कर दी है।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
BJP News Maharashtra News India News अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।