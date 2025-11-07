बेटे की लैंड डील पर घिरे डिप्टी सीएम अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस को फिर भी एक फायदा

संक्षेप: देवेंद्र फडणवीस को इससे फायदा मिलता दिखता है। एक तरफ एकनाथ शिंदे पहले ही कमजोर हैं तो वहीं अजित पवार भी अब बेटे से जुड़ी लैंड डील में घिरने के बाद सरकार पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं होंगे। अब जबकि दोनों डिप्टी घिरे हुए हैं तो फिर देवेंद्र फडणवीस को सरकार चलाने के लिए फ्रीहैंड मिल गया है।

महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक कई ध्रुव हैं। देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में सरकार चल रही है, जिसका हिस्सा अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी हैं। अकसर खबरें आती हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच खींचतान है। वहीं अजित पवार एक मजबूत ताकत के रूप में उभरे हैं। कहा जाता है कि वह फडणवीस के ज्यादा करीब रहे हैं और एकनाथ शिंदे से ज्यादा उनकी चलती है। लेकिन अब चीजें बदल सकती हैं। वजह यह है कि उनके बेटे पार्थ पवार से जुड़ी एक लैंड डील पर वह घिर गए हैं। अजित पवार ने इससे पल्ला झाड़ लिया और फडणवीस सरकार ने बिना देरी किए जांच के आदेश दे दिए हैं।

फिर भी कहा जा रहा है कि इससे देवेंद्र फडणवीस को फायदा होगा। वजह यह है कि एक तरफ एकनाथ शिंदे पहले ही कमजोर हैं तो वहीं अजित पवार भी अब बेटे से जुड़ी लैंड डील में घिरने के बाद सरकार पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं होंगे। अब जबकि दोनों डिप्टी घिरे हुए हैं तो फिर देवेंद्र फडणवीस को सरकार चलाने के लिए फ्रीहैंड मिल गया है। विधानसभा के नंबर गेम की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस इस स्थिति में हैं कि किसी एक सहयोगी के साथ मिलकर भी सरकार चला सकते हैं। ऐसी स्थिति में ना तो अजित पवार और ना ही एकनाथ शिंदे इस स्थिति में हैं कि उन पर ज्यादा दबाव बना सकें। अब बेटे पार्थ पर लगे आरोपों के चलते तो अजित पवार के लिए और मुश्किल होगी।

पार्थ पवार पर क्या हैं आरोप, कैसे हुई लैंड डील? विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की हिस्सेदारी वाली कंपनी Amadea Enterprises ने पुणे की एक प्राइम लोकेशन की 40 एकड़ सरकारी जमीन 300 करोड़ में खरीदी है। इस जमीन की वास्तविक कीमत 2000 करोड़ रुपये बताई जाती है। फिर भी इतने कम दामों में इसकी खरीद सवाल खड़े कर रही है। यही नहीं विपक्ष का कहना है कि इसके लिए स्टांप ड्यूटी भी सिर्फ 500 रुपये ही वसूली गई। इस मामले में पुणे के एक सब-रजिस्ट्रार और एक तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले की जांच एक सप्ताह में पूरी करने की बात कही गई है।