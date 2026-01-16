अकेले लड़ रही कांग्रेस का महाराष्ट्र चुनाव में क्या हाल? कितनी सीटों पर गाड़ा झंड़ा

संक्षेप: महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके बाद उनके साथ सत्ता में बैठे एकनाथ शिंदे की शिवसेना दूसरे नंबर पर रही। सीटों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी पूरे चुनाव में मिलाकर तीसरे स्थान पर है।

महाराष्ट्र में हुए नगर निकाय चुनाव भाजपा के लिए एक बड़ी जीत लेकर आए हैं। भारत के सबसे मजबूत और अमीर नगर निगम बीएमसी में तीन दशक के ठाकरे परिवार के वर्चस्व को समाप्त कर दिया है। ठाकरे भाइयों ने वर्षों पुरानी पारिवारिक कलह को भुलाकर बीएमसी चुनाव के लिए एक साथ आने की कोशिश की थी, लेकिन भाजपा के आगे वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। दूसरी, तरफ पुणे में अपने चाचा के साथ गठबंधन करने वाले अजित पवार भी भाजपा के सामने टिक नहीं पाए। पुणे नगर निगम चुनाव में भाजपा ने यहां पवार परिवार को कड़ी पटखनी दी है। इस सब के बीच कांग्रेस पार्टी के लिए यह चुनाव उठकर खड़े होने वाले रहे। विधानसभा चुनाव की हार के बाद कांग्रेस के लिए इन निकाय चुनाव में कुछ अच्छी खबरें सामने आई हैं।

महाराष्ट्र निकाय चुनाव की कुल 2,869 सीटों में से केवल 528 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी की स्थिति में सुधार हुआ है। पार्टी ने अभी तक 226 सीटों पर जीत हासिल की है। शाम तीन बजे के रुझानों के मुताबिक मुंबई में सीटों के लिहाज से कांग्रेस चौथे स्थान पर रही। इसके अलावा 29 नगर निकायों में से कुल परिणामों में वह तीसरे स्थान पर रही है। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस ने जिन 167 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से केवल 10 पर जीत हासिल कर पाई है। फिलहाल कांग्रेस 5 नगरपालिकाओं में आगे चल रही है।