गांव की आबादी 1500, लेकिन 3 महीने में पैदा हो गए 27000 बच्चे? चौंकाने वाला मामला

महाराष्ट्र में जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रणाली से जुड़ा एक चौंकाने वाला साइबर घोटाला सामने आया है। यवतमाल जिले के अर्णी तहसील स्थित शेंदुरसनी ग्राम पंचायत में महज तीन महीनों के भीतर कागजों पर 27,397 बच्चे पैदा हो गए जबकि गांव की कुल आबादी केवल करीब 1,500 है। इस असामान्य आंकड़े ने प्रशासन को सकते में डाल दिया है और इसे राज्य के सबसे बड़े जन्म प्रमाणपत्र घोटालों में से एक माना जा रहा है।

विशेष सत्यापन अभियान में खुलासा यह अनियमितता सितंबर से नवंबर 2025 के बीच जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण की जांच के लिए चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान सामने आई। जांच में पाया गया कि शेंदुरसनी ग्राम पंचायत के नाम पर दर्ज जन्मों की संख्या गांव की वास्तविक जनसंख्या से कई गुना अधिक है।

सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से छेड़छाड़ प्राथमिक जांच में सामने आया कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) से छेड़छाड़ की गई है। ग्राम पंचायत का CRS लॉगिन आईडी मुंबई से मैप पाया गया, जिससे यह संकेत मिला कि मामला किसी संगठित और तकनीकी रूप से दक्ष साइबर अपराध गिरोह से जुड़ा हो सकता है।

सभी पंजीकरण पंचायत क्षेत्र से बाहर के इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के सामने आने के बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने यवतमाल सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मंदर पाटकी ने पंचायत विभाग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की।

समिति ने शेंदुरसनी गांव का स्थल निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि दर्ज किए गए सभी 27,397 जन्म और सात मृत्यु रिकॉर्ड ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर के हैं। यानी इनका गांव से कोई वास्तविक संबंध नहीं है।

फर्जी पहचान और सरकारी योजनाओं की आशंका अब प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि CRS आईडी कैसे हैक हुई और इन फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल पहचान पत्र बनवाने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, पासपोर्ट, आधार या अन्य दस्तावेजों में हेरफेर के लिए तो नहीं किया गया।

99% नाम बंगाल और यूपी से: किरीट सोमैया इस बीच, वरिष्ठ भाजपा नेता किरीट सोमैया ने बुधवार को शेंदुरसनी गांव का दौरा किया। उन्होंने दावा किया कि फर्जी जन्म पंजीकरणों में दर्ज 99 प्रतिशत नाम पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के लोगों के हैं। सोमैया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की है और मांग की है कि सभी फर्जी जन्म पंजीकरणों को तत्काल रद्द किया जाए।

एफआईआर दर्ज, कई धाराओं में मामला मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साइबर एंगल से भी गहन जांच शुरू कर दी गई है।