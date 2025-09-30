'पहलगाम हमले के आतंकियों की मदद की', ठगों ने खोजा डिजिटल अरेस्ट का नया तरीका; 70 लाख ऐंठे

ठगों ने 25 से 27 सितंबर तक पीड़ित और उनकी पत्नी को डिजिटल गिरफ्तारी में रखा। यानी उन्हें मोबाइल और अन्य डिवाइस इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। इस दौरान बार-बार और रकम मांगी जाने पर पीड़ित को शक हुआ।

दादर ईस्ट स्थित एक लग्जरी टावर में रहने वाले 73 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक और मल्टीनेशनल कंपनी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) के साथ ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फिलहाल खनन उद्योग में सलाहकार के रूप में कार्यरत इस वरिष्ठ नागरिक से साइबर ठगों ने खुद को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का शीर्ष अधिकारी बताकर 70 लाख रुपये ऐंठ लिए। आरएके मार्ग पुलिस ने सोमवार को पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पीड़ित को "डिजिटल गिरफ्तारी" में रखकर डर और दबाव का माहौल बनाया था।

कैसे रचा गया षड्यंत्र पुलिस के मुताबिक, वारदात की शुरुआत पिछले हफ्ते हुई। गुरुवार को पीड़ित को एक महिला का फोन आया, जिसने खुद को दिल्ली एटीएस (ATS) की आईपीएस अधिकारी विनीता शर्मा बताया। उसने दावा किया कि वह पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही है और इस केस में कई व्यापारी, राजनेता व बिल्डरों पर कार्रवाई हो चुकी है। महिला ने पीड़ित को यह कहकर डरा दिया कि उनके नाम भी आतंकियों की मदद के आरोपों में सामने आए हैं और केस अब NIA को ट्रांसफर किया जा रहा है।

इसके बाद पीड़ित को वीडियो कॉल पर एक शख्स ने संपर्क किया, जिसने खुद को एनआईए अधिकारी प्रेमकुमार गौतम बताया। वह पुलिस की वर्दी में बैठा था और उसने छापों के कथित वीडियो व दस्तावेज दिखाए। यहां तक कि उसने पीड़ित को एक नकली गिरफ्तारी वारंट भी दिखाया और सहयोग करने को कहा।

शुक्रवार को पीड़ित को तीसरा कॉल आया। इस बार कॉल करने वाले ने खुद को एनआईए प्रमुख सदानंद डेटे बताया। उसने कहा कि पीड़ित के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होने वाला है। इसके बाद उसने पीड़ित से उनके सभी निवेश- बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर मार्केट और विदेशी खातों की जानकारी ले ली। आरोपियों ने कहा कि सारे फंड को "लीगलाइज" करने के लिए रकम उनके खातों में भेजनी होगी, जो जांच के बाद वापस कर दी जाएगी। इस झांसे में आकर पीड़ित ने 70 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।

डिजिटल गिरफ्तारी और ठगी का पर्दाफाश ठगों ने 25 से 27 सितंबर तक पीड़ित और उनकी पत्नी को डिजिटल गिरफ्तारी में रखा। यानी उन्हें मोबाइल और अन्य डिवाइस इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। इस दौरान बार-बार और रकम मांगी जाने पर पीड़ित को शक हुआ। अंततः उन्होंने हिम्मत कर आरएके मार्ग पुलिस से संपर्क किया।