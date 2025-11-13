पुणे में भीषण हादसा, पुल पर ट्रक ने छह गाड़ियों को मारी टक्कर; 8 जिंदा जले

Hindustan Hindi News
संक्षेप: पुणे में गुरुवार को एक पुल पर एक मालवाहक ट्रक के छह वाहनों से टकराने से कम से कम आठ लोगों की जलकर मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक मालवाहक ट्रक के ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है।

Thu, 13 Nov 2025 08:03 PM
Pune accident: महाराष्ट्र के पुणे में गुरुवार को एक भीषण हादसा हो गया। यहां बेंगलुरू-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 के एक पुल के ऊपर चल रहा मालवाहक ट्रक अनियंत्रित होकर 6 गाड़ियों से टकरा गया। इसकी वजह से आसपास मौजूद 8 लोग जिंदा जल गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक यह हादसा मालवाहक ट्रक के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। ब्रेक फेल होने के बाद वह एक के बाद एक गाड़ियों से टकराता गया और फिर आग लग गई।

अधिकारियों के मुताबिक तेज टक्कर की वजह से आग एकदम तेजी के साथ भड़क उठी। इसकी वजह से लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। फिलहाल मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है।

घटना के तुरंत बाद ही प्रशासन ने वहां पर मोर्चा संभाल लिया है। दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी है। बचाव कार्य शुरू किया जा चुका है। दुर्घटना के बाद जले हुए वाहनों को हटाने का काम किया जा रहा है।

दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों से जले हुए शवों की भयावह तस्वीरें सामने आईं, जिससे देखने वाले और बचावकर्मी दोनों ही भयभीत हो गए। अधिकारियों के मुताबिक, ब्रेक फेल होने के सटीक कारण और संभावित कारणों का पता लगाने के लिए जाँच जारी है।

अपडेट की जा रही है।

