hindi vs marathi fight in panvel man says will speak in hindi till death मरते दम तक मराठी नहीं बोलूंगा; भाषा पर लड़ने आए लोगों को हिंदी भाषी का चैलेंज, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़hindi vs marathi fight in panvel man says will speak in hindi till death

मरते दम तक मराठी नहीं बोलूंगा; भाषा पर लड़ने आए लोगों को हिंदी भाषी का चैलेंज

गणेश उत्सव को लेकर वीडियो शुरू हुआ था, जिस पर विजय चंदेल से एक महिला कहती है कि मराठी में बात करो। वायरल हो रहे वीडियो में सुना जा सकता है कि महिला विजय से कहती है- मराठी में बात करिए। इस पर वह कहते हैं कि मैं हिंदी में बात करता हूं। और हिंदी में ही बोलूंगा।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, मुंबईMon, 1 Sep 2025 04:41 PM
share Share
Follow Us on
मरते दम तक मराठी नहीं बोलूंगा; भाषा पर लड़ने आए लोगों को हिंदी भाषी का चैलेंज

महाराष्ट्र में बीते कई महीनों से मराठी बनाम हिंदी भाषा का विवाद देखने को मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस सरकार की ओर से त्रिभाषा नीति स्कूलों में लागू किए जाने के फैसले के खिलाफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया था। इन नेताओं का कहना था कि मराठी भाषा के खिलाफ साजिश के तहत ऐसा फैसला लिया गया है। इस पर फडणवीस सरकार ने पीछे हटते हुए फैसला वापस ले लिया, लेकिन भाषा पर विवाद समाज में वैमनस्यता की वजह अब भी बन रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के ही पनवेल में विवाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मराठी बोलने के दबाव और धमकियों के आगे हिंदी भाषी शख्स झुका नहीं।

मिली जानकारी के अनुसार गणेश उत्सव को लेकर वीडियो शुरू हुआ था, जिस पर विजय चंदेल से एक महिला कहती है कि मराठी में बात करो। वायरल हो रहे वीडियो में सुना जा सकता है कि महिला विजय से कहती है- मराठी में बात करिए। इस पर वह कहते हैं कि मैं हिंदी में बात करता हूं। और हिंदी में ही बोलूंगा। इस पर महिला और उसके साथ कार में सवार एक शख्स ने कहा कि महाराष्ट्र में रहते हो। इसलिए मराठी में बोलना पड़ेगा। इस पर महिला ने कहा कि पुलिस आएगी तब बताना। इस बीच महिला ने ट्रैवल व्लॉगर विजय चंदेल से कहा कि आप महाराष्ट्र में रहते हैं। हमारे कल्चर की इज्जत करो और मराठी में बात करो।

इस पर विजय चंदेल ने कहा कि मैं महाराष्ट्र की इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे मराठी बोलने पर मजबूर नहीं कर सकते। विजय ने कहा कि मैं हिंदी बोलता हूं। भारत की भाषा हिंदी है और मैं हिंदी में ही बात करूंगा। विजय ने कहा कि यह भारत देश है और मैं केवल हिंदी बोलूंगा। उन्होंने कहा कि मराठी मैं बोलता भी नहीं हूं और ना ही बोलूंगा। इस पर विजय चंदेल ने कहा कि मैं तो मरते दम तक हिंदी में ही बात करूंगा। हालांकि इस मामले में दोनों परिवारों ने पुलिस से संपर्क नहीं किया और ना ही मीडिया से बात की। कहा जा रहा है कि बाद में दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से मामले को सुलझा लिया, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।