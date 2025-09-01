मरते दम तक मराठी नहीं बोलूंगा; भाषा पर लड़ने आए लोगों को हिंदी भाषी का चैलेंज

गणेश उत्सव को लेकर वीडियो शुरू हुआ था, जिस पर विजय चंदेल से एक महिला कहती है कि मराठी में बात करो। वायरल हो रहे वीडियो में सुना जा सकता है कि महिला विजय से कहती है- मराठी में बात करिए। इस पर वह कहते हैं कि मैं हिंदी में बात करता हूं। और हिंदी में ही बोलूंगा।

महाराष्ट्र में बीते कई महीनों से मराठी बनाम हिंदी भाषा का विवाद देखने को मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस सरकार की ओर से त्रिभाषा नीति स्कूलों में लागू किए जाने के फैसले के खिलाफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया था। इन नेताओं का कहना था कि मराठी भाषा के खिलाफ साजिश के तहत ऐसा फैसला लिया गया है। इस पर फडणवीस सरकार ने पीछे हटते हुए फैसला वापस ले लिया, लेकिन भाषा पर विवाद समाज में वैमनस्यता की वजह अब भी बन रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के ही पनवेल में विवाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मराठी बोलने के दबाव और धमकियों के आगे हिंदी भाषी शख्स झुका नहीं।

मिली जानकारी के अनुसार गणेश उत्सव को लेकर वीडियो शुरू हुआ था, जिस पर विजय चंदेल से एक महिला कहती है कि मराठी में बात करो। वायरल हो रहे वीडियो में सुना जा सकता है कि महिला विजय से कहती है- मराठी में बात करिए। इस पर वह कहते हैं कि मैं हिंदी में बात करता हूं। और हिंदी में ही बोलूंगा। इस पर महिला और उसके साथ कार में सवार एक शख्स ने कहा कि महाराष्ट्र में रहते हो। इसलिए मराठी में बोलना पड़ेगा। इस पर महिला ने कहा कि पुलिस आएगी तब बताना। इस बीच महिला ने ट्रैवल व्लॉगर विजय चंदेल से कहा कि आप महाराष्ट्र में रहते हैं। हमारे कल्चर की इज्जत करो और मराठी में बात करो।