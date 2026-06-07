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रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी: शरद पवार ने कहा, सरकार को राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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पवार ने कहा कि शुरुआत में तो यह बढ़ोतरी सिर्फ दो रुपये की थी, लेकिन समय के साथ-साथ यह बढ़ती ही गई और आज हम देख सकते हैं कि कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। इन सबका सीधा असर आम लोगों की आर्थिक स्थिति और दैनिक जीवन पर पड़ता है।

रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी: शरद पवार ने कहा, सरकार को राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) प्रमुख शरद पवार ने बढ़ती महंगाई को लेकर रविवार को केंद्र सरकार की आलोचना की और दावा किया कि आवश्यक वस्तुओं की बार-बार बढ़ रही कीमतों का बोझ आम लोगों पर पड़ रहा है, जिसके लिए सरकार को राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि महंगाई के कारण देश भर के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने सरकार के इस रुख पर सवाल उठाया कि मूल्य वृद्धि नियंत्रण में है।

पवार ने कहा, ''शुरुआत में तो यह बढ़ोतरी सिर्फ दो रुपये की थी, लेकिन समय के साथ-साथ यह बढ़ती ही गई और आज हम देख सकते हैं कि कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। इन सबका सीधा असर आम लोगों की आर्थिक स्थिति और दैनिक जीवन पर पड़ता है।'' एनसीपी (शप) सुप्रीमो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुरू में दावा किया था कि उनकी सरकार महंगाई को नियंत्रण में रखेगी। उन्होंने कहा कि अब ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के लिए 'महंगाई पर नियंत्रण' का मतलब लोगों को चरणबद्ध तरीके से कीमतों में बढ़ोतरी के झटके देना रह गया है।

एलपीजी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा, ''जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी।'' कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर महंगाई के संबंध में अपने पहले के रुख से पलटने का आरोप लगाया और कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी अब आम लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के प्रति वैसी चिंता नहीं दिखा रही है, जैसी उसने विपक्ष में रहते हुए दिखाई थी।

वडेट्टीवार ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) शासन के दौरान जब भी रसोई गैस की कीमतें बढ़ाई जाती थीं, भाजपा नेता विरोध प्रदर्शन करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद से ईंधन और एलपीजी की कीमतों में बार-बार बढ़ोतरी के बावजूद वे चुप हैं। उन्होंने कहा, ''पिछले कुछ महीनों में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है और पेट्रोल, डीजल एवं सीएनजी की कीमतों में भी हाल के वर्षों में कई बार संशोधन हुए हैं। महंगाई से परिवारों के बजट पर गंभीर असर पड़ रहा और मध्यम वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा।''

घरेलू रसोई गैस के दाम में प्रति सिलेंडर 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पिछले तीन महीनों में यह दूसरी बार है, जब घरेलू एलपीजी की कीमत बढ़ाई गई है। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में वृद्धि होने के बाद सात मार्च को प्रति सिलेंडर 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी के फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में तेज उछाल के बावजूद भारत में परिवारों को रसोई गैस दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सस्ती कीमत पर मिल रही है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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Sharad Pawar
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