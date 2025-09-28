महाराष्ट्र में भारी बारिश, दो की मौत; मराठवाड़ा में 11,500 को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया

मध्य महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भारी बारिश के कारण रविवार को 11,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्हें क्षेत्र के जयकवाड़ी बांध में और अधिक पानी आने की उम्मीद है।

मध्य महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भारी बारिश के कारण रविवार को 11,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्हें क्षेत्र के जयकवाड़ी बांध में और अधिक पानी आने की उम्मीद है। क्षेत्र के धाराशिव जिले में बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण दो लोगों की मौत हो गई है। क्षेत्र में छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, नांदेड़, हिंगोली और परभणी जिले भी शामिल हैं। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि छत्रपति संभाजीनगर के हरसूल राजस्व क्षेत्र में सबसे अधिक 196 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड, नांदेड़ और परभणी सहित अन्य जिलों में भारी बारिश हुई है।

मुंबई में शनिवार रात से रुक-रुक कर भारी वर्षा होती रही। बृह्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) द्वारा साझा किये गए आंकड़ों के अनुसार, पश्चिमी उपनगरों में से कुछ में सुबह आठ बजे से अपराह्न एक बजे तक पांच घंटों में 50 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। अपराह्न के बाद बारिश की रफ्तार हालांकि धीमी पड़ गई। बारिश जारी रहने के बावजूद वाहन और रेल यातायात ज्यादातर अप्रभावित रहा और हिंदमाता, गांधी मार्केट, चूनाभट्टी, मलाड, दहिसर और मानखुर्द अंडरपास सहित प्रमुख अंडरपास एवं जंक्शन से सुचारु आवाजाही की सूचना मिली है। बीएमसी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार मुंबई में सुबह आठ बजे से अपराह्न एक बजे तक पांच घंटों के दौरान औसतन 47.47 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों में क्रमशः 53.61 मिलीमीटर और 37.92 मिलीमीटर बारिश हुई।

पिछले 24 घंटे में भारी बारिश

अधिकारियों ने बताया कि मुंबई के निकट ठाणे और पालघर जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई, जिससे कुछ मकान ढह गए और कई इलाके जलमग्न हो गए, जबकि बांधों में पानी भर गया। बारिश से प्रभावित मराठवाड़ा को रविवार को आंशिक राहत मिली, जबकि बीड, नांदेड़ और परभणी जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि धाराशिव में कल रात से बारिश कम हो गई है। इसलिए अब हम प्रभावित परिवारों को सहायता पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सिना कोलेगांव बांध से 75,500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण परंदा के इलाके जलमग्न हो गए हैं लेकिन हमने 3,615 निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है।

अधिकारियों ने सुबह बताया कि आमतौर पर सूखाग्रस्त मराठवाड़ा के छह जिलों के 189 राजस्व क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा दर्ज की गई। बाढ़ प्रभावित धाराशिव जिले के ओमेरगा और परंदा तालुकाओं में शनिवार रात एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति बाढ़ के पानी में डूब गया, जबकि दूसरी मौत बारिश से जुड़ी एक अन्य घटना के कारण हुई। अधिकारियों ने बताया कि जयकवाड़ी बांध से पानी छोड़े जाने के कारण गोदावरी नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद, विशेषकर छत्रपति संभाजीनगर और नांदेड़ जिलों में स्थिति गंभीर हो गई है, जिसके कारण नदी के किनारों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थानांतरित करना पड़ा है।

बचाव कार्य जारी

एक अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र के सबसे बड़े जलाशय जयकवाड़ी से जल प्रवाह 2.26 लाख क्यूसेक (घन फुट प्रति सेकंड) तक पहुंचने के बाद छत्रपति संभाजीनगर के पैठण कस्बे में 7,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। धाराशिव जिले में, 3,600 से ज्यादा लोगों को जलमग्न इलाकों से निकाला गया, जबकि नांदेड़ नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले 970 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि गोदावरी नदी नांदेड़ जिले में लगभग 354 मीटर के जलस्तर पर बह रही है। नासिक में भारी बारिश के बीच गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। अधिकारियों ने बताया कि शहर में नदी के किनारे रामकुंड इलाके में कुछ मंदिर जलमग्न हो गए हैं।

मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को जिले में तूफानी हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है। मंगलवार को भी भारी बारिश का अनुमान है। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने रविवार को मराठवाड़ा में वर्षा की स्थिति और चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को क्षेत्र स्तर पर प्रयास तेज करने के निर्देश दिए। पश्चिमी महाराष्ट्र के सोलापुर में भी भारी बारिश हुई है और फसल को नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से रविवार को जारी एक बयान में कहा गया कि भारी वर्षा के कारण बांधों से पानी छोड़े जाने की मात्रा में वृद्धि होने के मद्देनजर फडणवीस ने संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को पहले ही निकालने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने की डीएम से चर्चा

सीएमओ के बयान के अनुसार, फडणवीस ने भारी बारिश और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए छत्रपति संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, धाराशिव, परभणी और सोलापुर जिलों के जिलाधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्र में रहना चाहिए और राहत एवं बचाव कार्यों पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। उन्होंने राज्य भर के बांधों से पानी छोड़े जाने की स्थिति की समीक्षा की और जल संसाधन विभाग को स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने तथा पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, जयकवाड़ी परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र और बांध क्षेत्र में लगभग 150 मिलीमीटर बारिश के कारण गोदावरी नदी में 1,25,000 क्यूसेक (घन फुट प्रति सेकंड) पानी छोड़ा जा रहा है, जो बढ़कर 1.5 लाख क्यूसेक तक हो सकता है। इस बीच, राकांपा (शरदचंद्र पवार) नेता जयंत पाटिल ने महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से बारिश और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा के लिए विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया।