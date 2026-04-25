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4 बच्चे पैदा करें, उनमें से एक संघ को दे दें; RSS चीफ मोहन भागवत की हिंदुओं से अपील

Apr 25, 2026 07:04 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों के निस्वार्थ सेवा भाव की सराहना करते हुए कहा कि जब भी देश पर कोई विपदा आती है, संघ के स्वयंसेवक राहत और बचाव कार्यों में सबसे पहले पहुंचते हैं।

4 बच्चे पैदा करें, उनमें से एक संघ को दे दें; RSS चीफ मोहन भागवत की हिंदुओं से अपील

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) अपने शताब्दी वर्ष (100 साल) के उपलक्ष्य में संगठन के विस्तार और भारत के 'विश्वगुरु' बनने के संकल्प को लेकर एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है। नागपुर में आयोजित 'भारतदुर्गा शक्तिस्थल' और 'धर्म सभा' के दौरान सरसंघचालक मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को भारत के गौरव को पुनः स्थापित करने का संकल्प दिलाया।

नागपुर में स्वयंसेवकों के एक विशाल समागम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने एक महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय बनने वाला आह्वान किया। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि वे चार बच्चे पैदा करने का संकल्प लें और उनमें से एक को स्वयंसेवक के रूप में संघ को समर्पित करें।

मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों के निस्वार्थ सेवा भाव की सराहना करते हुए कहा कि जब भी देश पर कोई विपदा आती है, संघ के स्वयंसेवक राहत और बचाव कार्यों में सबसे पहले पहुंचते हैं।

राम मंदिर का उदाहरण

भारत की वैश्विक स्थिति पर चर्चा करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि वर्तमान में दुनिया की जो स्थिति है, उसमें भारत के बिना कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा, "अभी भारत को देखकर शायद आप यह तय न कर पाएं कि हम विश्वगुरु बनेंगे या नहीं, लेकिन हमें इस संदेह से मुक्त होना होगा।"

उन्होंने राम मंदिर आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय इसके होने पर भी संदेह था, लेकिन अंततः सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो होना है, वह निश्चित रूप से होकर रहेगा।

इससे पहले, हरियाणा के समाल्खा में आयोजित 'अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा' (ABPS) में संघ के संयुक्त महासचिव सी.आर. मुकुंद ने संगठन के बढ़ते दायरे की जानकारी दी। संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर चलाए गए डोर-टू-डोर अभियान के तहत स्वयंसेवकों ने अकेले केरल में 55,000 से अधिक मुस्लिम परिवारों और 54,000 से अधिक ईसाई परिवारों तक पहुंच बनाई। मुकुंद ने दावा किया कि इन सभी जगहों पर स्वयंसेवकों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

इस अभियान का उद्देश्य केवल संगठनात्मक विस्तार नहीं, बल्कि समाज के भीतर 'सज्जन शक्ति' (सकारात्मक और रचनात्मक ताकतों) का निर्माण करना है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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