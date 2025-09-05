मुसलमानों के लिए अलग सोसायटी के ऐड पर बवाल, क्या है हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप

इसे लेकर जब विवाद छिड़ा तो बिल्डर ने विज्ञापन ही वापस ले लिया। प्रोजेक्ट का विज्ञापन यह कहते हुए जारी किया गया था कि यह हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप है, जिसमें मुस्लिमों को अपने मजहब की मान्यताओं के अनुसार ही रहने का मौका मिलेगा। इस विज्ञापन को लेकर आरोप लगे कि यह देश के अंदर एक नया मुल्क बनाने जैसा है।

महाराष्ट्र में एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के विज्ञापन पर मजहबी बहस छिड़ गई है। इसकी वजह है कि विज्ञापन में इस सोसायटी को 'हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप' बताया गया था। इसे लेकर जब विवाद छिड़ा तो बिल्डर ने विज्ञापन ही वापस ले लिया। प्रोजेक्ट का विज्ञापन यह कहते हुए जारी किया गया था कि यह हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप है, जिसमें मुस्लिमों को अपने मजहब की मान्यताओं के अनुसार ही रहने का मौका मिलेगा। इस विज्ञापन को लेकर आरोप लगे कि यह तो देश के अंदर एक नया मुल्क बनाने जैसा है। खासतौर पर मजहब के आधार पर टाउनशिप बसाने जैसा देश में कहीं और कभी नहीं हुआ है। ऐसे में इस पर विवाद होना तय ही था। इस टाउनशिप को मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर करजत में बसाने का प्लान है।

यह मामला लोगों की जानकारी में तब आया जब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पूर्व चेयरपर्सन प्रियांक कानूनगो ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने विज्ञापन का वीडियो शेयर किया और कहा कि यह देश के अंदर एक देश बनाने जैसा है। फिलहाल बिल्डर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से इन वीडियोज को हटा लिया है, लेकिन बहस खत्म नहीं हुई है। विज्ञापन में एक महिला को हिजाब पहने हुए दिखाया गया था और एक शख्स नमाज की मुद्रा में नजर आता है। इस ऐड में कहा जाता है कि यहां पर आप पूरी तरह अपने समुदाय की मान्यताओं के आधार पर रह सकते हैं।

विज्ञापन कहता है, 'यहां आप पूरी तरह कम्युनिटी लिविंग का अनुभव लेंगे। आप अपने जैसे विचारों वाले परिवार के साथ ही रहेंगे।' ऐड में लिखा गया कि इस टाउनशिप में कुछ कदमों की ही दूरी पर मस्जिद रहेगी और सामूहिक जुटान वाले आयोजनों के लिए भी स्थान रहेगा। कानूनगो ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र सरकार को इसके लिए नोटिस दिया जा रहा है।