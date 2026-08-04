'...तभी दादा बाहर जाकर काम कर सके', सुनेत्रा पवार को गूंगी गुड़िया कहने पर अमृता फडणवीस

अमृता ने कहा, 'जिस किसी ने भी यह टिप्पणी की है, उसे समझना चाहिए कि सुनेत्रा ताई एक सक्षम महिला हैं। उन्होंने दादा का हर कदम पर साथ दिया और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने घर संभाला, खेती संभाली।'

कांग्रेस की ओर से महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को गूंगी गुड़िया कहे जाने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और समाजसेवी अमृता फडणवीस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को उन्होंने कहा, 'जिस किसी ने भी यह टिप्पणी की है, उसे समझना चाहिए कि सुनेत्रा ताई एक सक्षम महिला हैं। उन्होंने दादा का हर कदम पर साथ दिया और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने घर संभाला, खेती संभाली और तभी दादा बाहर जाकर काम कर सके। वह अपनी पहचान बना सके। हर महिला का योगदान बहुत बड़ा होता है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि कब बोलना है और कब नहीं। कई बार चुप रहकर अपना काम करना ही बेहतर होता है।'

अमृता फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस का इस तरह की टिप्पणी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी महिला का इस प्रकार अपमान करना बिल्कुल गलत है। प्रगतिशील महाराष्ट्र में ऐसी बात स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चाचा ने कहा है कि वह भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस पर अमृता फडणवीस ने कहा, 'मेरा मानना है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। देवेंद्र जी महाराष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। वह महाराष्ट्र के सेवक हैं और अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभा रहे हैं। मैं इससे खुश हूं। कई बार शुभचिंतक भावनाओं में बहकर ऐसी बातें कह देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि महाराष्ट्र ही देवेंद्र जी की कर्मभूमि है और उन्हें यहां अच्छा काम करते रहना चाहिए।'

मैं करारा जवाब दूंगी: सुनेत्रा पवार इस बीच, सुनेत्रा पवार ने कांग्रेस की ओर से की गई गूंगी गुड़िया टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह उचित समय आने पर करारा जवाब देंगी। कांग्रेस की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर पवार ने संवाददाताओं से कहा, 'जब समय आएगा, मैं करारा जवाब दूंगी।' सुनेत्रा पवार की यह संक्षिप्त प्रतिक्रिया महाराष्ट्र कांग्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद शुरू हुए राजनीतिक विवाद के बीच आई, जिसमें उन्हें गूंगी गुड़िया कहा गया था। इस टिप्पणी की सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और उसके गठबंधन सहयोगियों ने तीखी आलोचना की। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल समेत पार्टी नेताओं ने इस टिप्पणी की निंदा करते हुए इसे अपमानजनक करार दिया।