शादी के मंच पर दूल्हे को चाकू मारा, वीडियोग्राफर ने ड्रोन से 2 KM तक किया पीछा- VIDEO
Viral Video: महाराष्ट्र के अमरावती में एक शादी समारोह के दौरान उस समय अफरा-तफरी के माहौल बन गया जब मंच पर दूल्हे को चाकू मार दिया गया। इसके बाद चौंकाने वाली घटना यह हुई कि वीडियोग्राफर ने हमलावरों का पीछा करने के लिए अपने ड्रोन का इस्तेमाल किया। एक रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना सोमवार को अमरावती में एक शादी समारोह के दौरान हुई। आरोपी की पहचान राघो जितेंद्र बख्शी के रूप में हुई है।
आरोपी समारोह के दौरान मंच पर पहुंचा और दूल्हे को तीन बार चाकू मारा। इस घटना से तुरंत दहशत फैल गई। हमलावर तुरंत मंच से भागकर निकास द्वार की ओर भागा। शादी की वीडियोग्राफी कर रहे वीडियोग्राफर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने तुरंत अपना ड्रोन भाग रहे हमलावर के पीछे लगा दिया।
अब वायरल हो रहे ड्रोन फुटेज में डिवाइस को संदिग्ध का पीछा करते हुए देखा जा सकता है, जिसने नारंगी रंग की हुडी पहनी हुई थी। कुछ ही देर में हमलावर वेन्यू के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल तक पहुंचा। काले कपड़े पहने एक और व्यक्ति उसके साथ शामिल हो गया और दोनों ने मोटरसाइकिल से तेजी से भागने की कोशिश की।
फुटेज में दंपति का एक रिश्तेदार भी उनके पीछे भागता हुआ दिखाई दे रहा है, जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्रोन ने लगभग दो किलोमीटर तक मोटरसाइकिल का पीछा किया, जिससे भागने वाले रास्ते को कैद कर लिया गया।
पुलिस अधिकारियों ने ड्रोन फुटेज जब्त कर लिया है और इसका उपयोग शामिल लोगों की सटीक पहचान और हमले के बाद उनके भागने के रास्ते का पता लगाने के लिए कर रहे हैं। शुरुआती जांच से पता चला है कि चाकूबाजी समारोह के डीजे डांस के दौरान हुए एक मामूली झगड़े के कारण हुई थी। पुलिस की टीमें वर्तमान में फुटेज में दिख रहे दोनों व्यक्तियों की तलाश कर रही हैं।
घायल दूल्हे को तुरंत अमरावती के रिम्स अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उसे गहरे घाव लगे हैं, लेकिन आपातकालीन इलाज के बाद अब उसकी हालत स्थिर है।