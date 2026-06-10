Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

5.75 लाख किसानों का कर्ज माफ करने की तैयारी में सरकार, 2 लाख तक का लाभ; क्या हैं शर्तें

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई।
Follow us on Google News
share

यदि किसी किसान पर 2 लाख से अधिक का कर्ज बकाया है तो उसे 2 लाख से ऊपर की अतिरिक्त राशि खुद चुकानी होगी। उसके बाद सरकार शेष 2 लाख तक का कर्ज माफ कर देगी।

5.75 लाख किसानों का कर्ज माफ करने की तैयारी में सरकार, 2 लाख तक का लाभ; क्या हैं शर्तें

Farm loan waiver: विपक्ष के भारी दबाव और चौतरफा आलोचना के बाद महाराष्ट्र सरकार अपनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकारी कर्जमुक्ति योजना 2026 के दायरे को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कृषि विभाग को निर्देश दिया है कि वे उन 5.75 लाख किसानों को भी इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार करें जो साल 2017 और 2019 की पिछली कर्जमाफी योजनाओं का लाभ पाने से वंचित रह गए थे।

कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यदि इन छूटे हुए किसानों को योजना में शामिल किया जाता है तो राज्य के खजाने पर 1,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। यह राशि योजना के लिए पहले से घोषित 36,585 करोड़ के कुल बजट के अतिरिक्त होगी।

इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में एक सरकारी कैबिनेट नोट के हवाले से यह खुलासा किया था कि सख्त नियमों और शर्तों के कारण राज्य के एक बड़े हिस्से के संकटग्रस्त किसानों को इस योजना से बाहर रखा जा रहा है ताकि सरकार पर वित्तीय बोझ कम हो सके। इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया था।

सहयोगी शिवसेना ने उठाया मुद्दा

सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट बैठक के दौरान सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी दल शिवसेना के एक मंत्री ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने शिकायत की कि 2017 और 2019 की योजनाओं में पात्र होने के बावजूद कई तकनीकी कारणों से हजारों किसान लाभ से वंचित रह गए थे, जिन्हें इस बार न्याय मिलना चाहिए। इसके बाद कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने भी नियमों में ढील देने और शर्तों पर पुनर्विचार करने के संकेत दिए।

क्या है योजना?

2 जून 2026 को महाराष्ट्र कैबिनेट ने 36,585 करोड़ की इस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी थी, जिससे करीब 55.72 लाख किसानों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिए गए फसल ऋण इस योजना के दायरे में आएंगे। 30 सितंबर 2025 तक जिन किसानों का कर्ज बकाया है उन्हें 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी मिलेगी। जिन किसानों ने अपना कर्ज समय पर और नियमित रूप से चुकाया है, उन्हें सरकार की तरफ से 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

यदि किसी किसान पर 2 लाख से अधिक का कर्ज बकाया है तो उसे 2 लाख से ऊपर की अतिरिक्त राशि खुद चुकानी होगी। उसके बाद सरकार शेष 2 लाख तक का कर्ज माफ कर देगी। इस योजना में शामिल होने के लिए जमीन की जोत की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है।

इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ

सरकार ने कुछ श्रेणियों को इस कर्जमाफी से बाहर रखा है। 25,000 प्रति माह से अधिक वेतन पाने वाले नौकरीपेशा लोगों को यह लाऊ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आयकर दाता, 25,000 प्रति माह से अधिक पेंशन पाने वाले रिटायर लोग के साथ-साथ वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि (सांसद, विधायक आदि) और सरकारी कर्मचारी इसके दायरे से बाहर रहेंगे।

भले ही सरकार दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है लेकिन किसान संगठन और विपक्षी दल अब भी संतुष्ट नहीं हैं। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन' के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, "सरकार ने कर्जमाफी में इतनी सारी शर्तें क्यों थोपी हैं? सरकार को बिना किसी शर्त के सभी किसानों का पूरा कर्ज माफ करना चाहिए।" वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भी इन मानदंडों की आलोचना करते हुए दावा किया कि कड़े नियमों के चलते राज्य का एक बड़ा गरीब और सूखा पीड़ित किसान वर्ग इस योजना के दायरे से बाहर ही रह जाएगा।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
Farmer Loan
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।