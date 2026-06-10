5.75 लाख किसानों का कर्ज माफ करने की तैयारी में सरकार, 2 लाख तक का लाभ; क्या हैं शर्तें

यदि किसी किसान पर 2 लाख से अधिक का कर्ज बकाया है तो उसे 2 लाख से ऊपर की अतिरिक्त राशि खुद चुकानी होगी। उसके बाद सरकार शेष 2 लाख तक का कर्ज माफ कर देगी।

Farm loan waiver: विपक्ष के भारी दबाव और चौतरफा आलोचना के बाद महाराष्ट्र सरकार अपनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकारी कर्जमुक्ति योजना 2026 के दायरे को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कृषि विभाग को निर्देश दिया है कि वे उन 5.75 लाख किसानों को भी इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार करें जो साल 2017 और 2019 की पिछली कर्जमाफी योजनाओं का लाभ पाने से वंचित रह गए थे।

कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यदि इन छूटे हुए किसानों को योजना में शामिल किया जाता है तो राज्य के खजाने पर 1,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। यह राशि योजना के लिए पहले से घोषित 36,585 करोड़ के कुल बजट के अतिरिक्त होगी।

इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में एक सरकारी कैबिनेट नोट के हवाले से यह खुलासा किया था कि सख्त नियमों और शर्तों के कारण राज्य के एक बड़े हिस्से के संकटग्रस्त किसानों को इस योजना से बाहर रखा जा रहा है ताकि सरकार पर वित्तीय बोझ कम हो सके। इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया था।

सहयोगी शिवसेना ने उठाया मुद्दा सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट बैठक के दौरान सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी दल शिवसेना के एक मंत्री ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने शिकायत की कि 2017 और 2019 की योजनाओं में पात्र होने के बावजूद कई तकनीकी कारणों से हजारों किसान लाभ से वंचित रह गए थे, जिन्हें इस बार न्याय मिलना चाहिए। इसके बाद कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने भी नियमों में ढील देने और शर्तों पर पुनर्विचार करने के संकेत दिए।

क्या है योजना? 2 जून 2026 को महाराष्ट्र कैबिनेट ने 36,585 करोड़ की इस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी थी, जिससे करीब 55.72 लाख किसानों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिए गए फसल ऋण इस योजना के दायरे में आएंगे। 30 सितंबर 2025 तक जिन किसानों का कर्ज बकाया है उन्हें 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी मिलेगी। जिन किसानों ने अपना कर्ज समय पर और नियमित रूप से चुकाया है, उन्हें सरकार की तरफ से 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

यदि किसी किसान पर 2 लाख से अधिक का कर्ज बकाया है तो उसे 2 लाख से ऊपर की अतिरिक्त राशि खुद चुकानी होगी। उसके बाद सरकार शेष 2 लाख तक का कर्ज माफ कर देगी। इस योजना में शामिल होने के लिए जमीन की जोत की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है।

इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ सरकार ने कुछ श्रेणियों को इस कर्जमाफी से बाहर रखा है। 25,000 प्रति माह से अधिक वेतन पाने वाले नौकरीपेशा लोगों को यह लाऊ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आयकर दाता, 25,000 प्रति माह से अधिक पेंशन पाने वाले रिटायर लोग के साथ-साथ वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि (सांसद, विधायक आदि) और सरकारी कर्मचारी इसके दायरे से बाहर रहेंगे।