मुंबई आने-जाने वालों के लिए खुशखबरी! आज से अटल सेतु पर इलेक्ट्रिक वाहन हुए टोल फ्री, कितनी बचत?

नवी नुंबई से मुंबई के बीच समंदर पर बना अटल सेतु समंदर पर देश का सबसे लंबा पुल है। इस पुल की मदद से नवी नुंबई से मुंबई के बीच की दूरी घटकर सिर्फ 20 मिनट रह गई है। इस पुल की लंबाई 21.8 किलोमीटर है और यह 6 लेन वाला पुल है।

मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों को राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बड़ी खुखखबरी दी है। अब अटल सेतु से होकर मुंबई आने-जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को इस सेतु पर टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। राज्य सरकार का यह नियम आज यानी शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 से लागू हो गया है। इसे महाराष्ट्र के सतत परिवहन अभियान में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके दायरे में निजी और सरकारी हर तरह के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) आएंगे।

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के तहत अप्रैल में घोषित यह नीति अब राज्य के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक पर लागू की जा रही है। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया है कि ईवी टोल छूट जल्द ही अगले दो दिनों में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि एक्सप्रेसवे पर भी लागू कर दी जाएगी। इस फैसले का लाभ चार पहिया वाहनों के अलावा इलेक्ट्रिक बसों को भी होगा।

नई EV टोल वीति से क्या फायदा? महाराष्ट्र सरकार की यह ईवी टोल छूट नीति, कार्बन उत्सर्जन कम करने, हानिकारक प्रदूषकों पर अंकुश लगाने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के राज्य के व्यापक मिशन का हिस्सा है। अप्रैल में जारी महाराष्ट्र ईवी नीति में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के कई लाभों की चर्चा की गई थी, जिसमें प्रमुख राजमार्गों पर टोल में छूट भी शामिल है। योजना के अनुसार, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी-न्हावा शेवा अटल सेतु, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले चार पहिया ईवी और बसों को टोल शुल्क से छूट दी जाएगी।

250 रुपये का टोल टैक्स चुकाना पड़ता था इस बीच, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों को 50% की छूट मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक, अटल सेतु से रोजाना 60,000 वाहन गुजरते हैं। इनमें इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या भी अच्छी है। अटल सेतु पर एक कार को 250 रुपये का टोल टैक्स चुकाना पड़ता था।