किसानों के लिए खुशखबरी, इस राज्य में 48 हजार करोड़ के बिजली बिल की माफी का ऐलान
किसानों को खुशखबरी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान पुराने बकाए की लटकती तलवार से मुक्त रहें। हम चाहते हैं कि उनका वित्तीय रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ हो।
कृषि क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य भर के किसानों के लिए 48,000 करोड़ रुपये के बकाया बिजली के बिलों की माफी की घोषणा की है। यह ऐलान राज्य के किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार 7.5 हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों के पुराने बिजली बिलों को पूरी तरह से माफ कर देगी। इस कदम का उद्देश्य किसानों को एक नई शुरुआत प्रदान करना है, ताकि नए बिजली कनेक्शन लेने या परिचालन में सुधार करने के दौरान उन पर पुराने बकाए का बोझ न रहे।
फडणवीस ने कहा, "हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान पुराने बकाए की लटकती तलवार से मुक्त रहें। हम चाहते हैं कि उनका वित्तीय रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ हो।" उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि इस माफी का वित्तीय बोझ जनता पर नहीं डाला जाएगा। राज्य की बिजली वितरण कंपनी की सहायता के लिए सरकार ने कृषि बिजली लागत को पूरा करने के लिए सब्सिडी के रूप में 25,000 करोड़ रुपये का वार्षिक बजटीय प्रावधान करने की प्रतिबद्धता जताई है।
रात के समय सिंचाई से जुड़े खतरों, जैसे सांप के काटने और अन्य जानलेवा जोखिमों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य को दिन के समय बिजली आपूर्ति प्रदान करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, "वर्तमान में, हमारे 76 प्रतिशत किसानों को दिन में बिजली मिलती है। हमने इस वर्ष के अंत तक इसे 100 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है।" उन्होंने कहा कि सरकार की सौर पहलों के तहत किसानों को जल्द ही दिन के दौरान आठ से 12 घंटे मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बिजली क्षेत्र के सुधार और फसल ऋण माफी योजना के मानदंडों में ढील देने की घोषणा की। विधायकों की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार ने दो लाख रुपये की ऋण माफी और नियमित ऋण पुनर्भुगतान के लिए 50,000 रुपये के प्रोत्साहन के लिए पहले से मौजूद सभी शर्तों को हटाने का निर्णय लिया है। इससे किसान समुदाय के लिए ऋण सुविधा की व्यापक पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी।
कामकाज की समीक्षा बैठकें फडणवीस मंत्रिमंडल में फेरबदल का संकेत
वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं, जिसमें ऐसे मंत्रियों को हटाया जा सकता है जिनका कामकाज अच्छा नहीं रहा है और नये चेहरों को जगह दी जा सकती है। सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल वास्तव में कब होगा। फडणवीस की योजना अच्छा काम नहीं करने वाले मंत्रियों को हटाने के साथ-साथ महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने की है। फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से अपने-अपने दलों के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करने के लिए कहा था। इसका उद्देश्य उन मंत्रियों की पहचान करना जिनका प्रदर्शन खराब रहा है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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