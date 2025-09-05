अपना नंबर दो, मैं वीडियो कॉल करूंगा; महिला IPS अधिकारी से बोले अजित पवार, मचा हंगामा

दो दिन पहले सोलापुर जिले की मदा तहसील के कुरडू गांव में यह घटना हुई। यहां अवैध मुर्रम खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एनसीपी कार्यकर्ताओं ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार को फोन मिलाया।

महाराष्ट्र में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। इसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी बॉस अजित पवार एक महिला आईपीएस अधिकारी से उसका नंबर मांगते हैं और वीडियो कॉल करने की बात कहते हैं। वह सोलापुर जिले में अवैध मुर्रम मिट्टी खनन पर कार्रवाई रोकने के लिए IPS अधिकारी को फोन कर रहे थे। मामला सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने इस आरोप से इनकार किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील टटकरे ने कहा, “अजित दादा कभी भी गैरकानूनी काम का समर्थन नहीं करते। उन्होंने शायद पार्टी कार्यकर्ताओं को शांत कराने के लिए अधिकारी से थोड़ी देर के लिए कार्रवाई रोकने को कहा हो। उनका मकसद कार्रवाई पूरी तरह रोकने का नहीं था।”

दो दिन पहले सोलापुर जिले की मदा तहसील के कुरडू गांव में यह घटना हुई। यहां अवैध मुर्रम खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एनसीपी कार्यकर्ताओं ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार को फोन मिलाया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अजित पवार को करमाला की डीएसपी अंजना कृष्णा (IPS) से पहले फोन पर और बाद में वीडियो कॉल पर बात करते देखा गया। बातचीत के दौरान पवार ने कथित तौर पर अधिकारी से कहा कि कार्रवाई रोक दी जाए।

क्या है मामला? वायरल हुए वीडियो में अजित पवार कथित तौर पर एक एनसीपी कार्यकर्ता के फोन से करमाला की पुलिस उपाधीक्षक अंजना कृष्णा से बात कर रहे हैं। इस दौरान आईपीएस अधिकारी उनकी आवाज नहीं पहचान पाती हैं। इसके बाद पवार पुलिस अधिकारी को वीडियो कॉल करते हैं और कथित तौर पर उनसे मुरुम के अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए सख्ती से कहते हैं, जिसका व्यापक रूप से सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है।

अपना नंबर दो, वीडियो कॉल करूंगा: पवार वीडियो क्लिप के अनुसार, कृष्णा यह कहते हुए सुनाई देती हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उपमुख्यमंत्री उनसे बात कर रहे हैं। पवार फिर पूछते हैं कि क्या वह उनका चेहरा पहचानती हैं। वीडियो में कृष्णा कॉल का जवाब देती दिख रही हैं। उन्होंने पूछने की कोशिश की कि वह किससे बात कर रही हैं। जिस पर कॉल पर मौजूद व्यक्ति ने कहा, “मैं उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोल रहा हूं। क्या आप मुझे नहीं पहचानती? अपना नंबर दीजिए, मैं आपको वीडियो कॉल करता हूं। आप मेरी आवाज नहीं पहचानती?”

विपक्ष का पलटवार आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष विजय कुंभार ने इसे सत्ता का दुरुपयोग करार दिया। उन्होंने कहा, “जब अधिकारी गैरकानूनी काम के खिलाफ कार्रवाई कर रही थीं, तभी उन्हें धमकाया गया और कार्रवाई रोकने को कहा गया। यही वजह है कि मंत्री अपने मनपसंद अफसरों को शहरों और तालुकों में लगवाना चाहते हैं।”

कुंभार ने आगे कहा कि जब डीएसपी कृष्णा मौके पर पहुंचीं, तो अवैध खनन कर रहे लोगों ने बहस शुरू कर दी और फिर पवार को फोन कर दिया। उन्होंने कहा, “वीडियो में साफ है कि पवार ने खुद को डिप्टी सीएम बताया और कार्रवाई रोकने की बात कही।”