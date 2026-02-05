पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पलटा गैस टैंकर, 25 KM लंबा जाम; 32 घंटे तक फंसे रहे हजारों लोग

संक्षेप: खोपोली पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी टैंकर चालक रतन सिंह उदय नारायण के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार शाम को हुए एक भीषण टैंकर हादसे ने हजारों यात्रियों के लिए 32 घंटे के लंबे जाम की स्थिति बना दी। खंडाला घाट के पास आदोशी सुरंग के पास प्रोपलीन गैस से भरा टैंकर पलटने के बाद गैस रिसाव शुरू हो गया, जिसके कारण सुरक्षा की दृष्टि से पूरे एक्सप्रेसवे को बंद करना पड़ा। गुरुवार तड़के करीब 1:40 बजे जाकर यातायात धीरे-धीरे बहाल हो सका।

मंगलवार शाम करीब 4:45 बजे केरल के कोच्चि से गुजरात के दहेज जा रहा भारत पेट्रोलियम का एक टैंकर ढलान पर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर में प्रोपलीन गैस भरी थी, जो अत्यंत ज्वलनशील और भारी होती है। हादसे के कारण टैंकर के वाल्व क्षतिग्रस्त हो गए और तेजी से रिसाव शुरू हो गया। किसी भी संभावित विस्फोट को रोकने के लिए पुलिस ने तुरंत मुंबई की ओर जाने वाले मार्ग को पूरी तरह सील कर दिया।

इस 32 घंटे के जाम में फंसे लोगों का अनुभव किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। लातूर से अपने कैंसर पीड़ित मित्र को टाटा मेमोरियल अस्पताल ले जा रहे एक यात्री ने बताया कि वे पूरी रात जाम में फंसे रहे और सुबह 8 बजे का अपॉइंटमेंट मिस हो गया। वहीं, 57 वर्षीय सुनीता पाटिल 7 घंटे तक बिना भोजन-पानी के फंसी रहीं। उनके बेटे संदेश ने एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंध के बावजूद खारघर से दोपहिया वाहन चलाकर मौके पर पहुंच अपनी मां को वहां से निकाला।

जाम 25 किलोमीटर से अधिक लंबा था। बच्चों और बुजुर्गों को भोजन, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिना पूरी रात कारों में गुजारनी पड़ी।

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग (SDMA) के अनुसार, रिसाव को रोकने में देरी इसलिए हुई क्योंकि BPCL की रिकवरी टीम देरी से पहुंची। टैंकर के तीन अलग-अलग स्थानों से गैस लीक हो रही थी। अंततः दीपक फेनोलिक्स के रासायनिक विशेषज्ञों की एक टीम ने मोर्चा संभाला। बुधवार रात 10:30 बजे तक गैस को दूसरे टैंकर में ट्रांसफर किया गया और कूलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही क्षतिग्रस्त वाहन को क्रेन से हटाया गया।

इस दौरान राज्य परिवहन की 139 बस यात्राएं रद्द करनी पड़ीं, जिससे हजारों मुसाफिरों को समस्या हुई। एक्सप्रेसवे बंद होने के कारण पुणे और मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेनों (डेक्कन क्वीन, इंटरसिटी) में सामान्य से कहीं अधिक भीड़ देखी गई। प्रशासन ने हल्के वाहनों को ताम्हिणी घाट, मालशेज घाट और पुरानी मुंबई-पुणे सड़क पर डायवर्ट किया, लेकिन वहां भी भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा।