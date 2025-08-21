Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Gas leaked in a pharmaceutical company in Palghar Maharashtra Many Died
महाराष्ट्र के पालघर में दवा कंपनी में लीक हुई गैस, चार लोगों की मौत
Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 08:24 PM
महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर-बोईसर औद्योगिक क्षेत्र में दवा कंपनी में गैस रिसाव से चार लोगों की मौत हो गई।
अधिकारियों के अनुसार, यह घटना मुंबई से लगभग 130 किलोमीटर दूर बोईसर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मेडली फार्मा में दोपहर में हुई।
पालघर जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम ने बताया कि दोपहर 2.30 से 3 बजे के बीच कंपनी की एक यूनिट में नाइट्रोजन गैस का रिसाव हुआ, जिससे वहां काम करने वाले कर्मचारी प्रभावित हुए।
उन्होंने कहा, "छह कर्मचारियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां शाम लगभग 6.15 बजे चार की मौत हो गई।"
उन्होंने बताया कि दो अन्य को एक स्थानीय अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
