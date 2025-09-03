17 साल बाद जेल से रिहा हुआ गैंगस्टर अरुण गवली, शिवसेना पार्षद की हत्या मामले में था बंद

एक अधिकारी ने बताया कि जेल विभाग की सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, अरुण गवली दोपहर करीब 12:30 बजे जेल से बाहर आया। उसके परिवार के सदस्यों, वकील और समर्थकों ने उसका स्वागत किया।

17 साल से ज्यादा समय जेल में बिताने के बाद गैंगस्टर और नेता अरुण गवली बुधवार को नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने गवली को 2007 के एक हत्या के मामले में जमानत दे दी। वह मुंबई के शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।

जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि गवली 17 साल से ज्यादा समय से जेल में था और उसकी अपील उसके समक्ष लंबित थी।

गवली पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के अधीन गवली को जमानत दी। गवली ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 9 दिसंबर, 2019 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उसकी आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया था।