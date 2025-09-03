Gangster Arun Gawli released from jail after 17 years was imprisoned in the murder case of Shiv Sena councilor 17 साल बाद जेल से रिहा हुआ गैंगस्टर अरुण गवली, शिवसेना पार्षद की हत्या मामले में था बंद, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Gangster Arun Gawli released from jail after 17 years was imprisoned in the murder case of Shiv Sena councilor

17 साल बाद जेल से रिहा हुआ गैंगस्टर अरुण गवली, शिवसेना पार्षद की हत्या मामले में था बंद

एक अधिकारी ने बताया कि जेल विभाग की सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, अरुण गवली दोपहर करीब 12:30 बजे जेल से बाहर आया। उसके परिवार के सदस्यों, वकील और समर्थकों ने उसका स्वागत किया।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नागपुरWed, 3 Sep 2025 03:41 PM
17 साल से ज्यादा समय जेल में बिताने के बाद गैंगस्टर और नेता अरुण गवली बुधवार को नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने गवली को 2007 के एक हत्या के मामले में जमानत दे दी। वह मुंबई के शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।

जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि गवली 17 साल से ज्यादा समय से जेल में था और उसकी अपील उसके समक्ष लंबित थी। एक अधिकारी ने बताया, "जेल विभाग की सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, गवली दोपहर करीब 12:30 बजे जेल से बाहर आया।" उसके परिवार के सदस्यों, वकील और समर्थकों ने उसका स्वागत किया।

गवली पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के अधीन गवली को जमानत दी। गवली ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 9 दिसंबर, 2019 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उसकी आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया था।

भायखला के एक इलाके, दगड़ी चॉल से उसे प्रसिद्धि मिली और वह अखिल भारतीय सेना के संस्थापक भी है। गवली 2004 से 2009 तक मुंबई के चिंचपोकली विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहा। अगस्त 2012 में, मुंबई की एक सत्र अदालत ने उसे एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।