कांग्रेस से भाजपा में आईं, अब बनेंगी BMC की बॉस; कौन हैं मुंबई की नई मेयर रितु तावड़े?
भाजपा और शिंदे सेना के गठबंधन ने इस जीत के साथ मुंबई में ठाकरे परिवार के तीन दशक पुराने दबदबे को समाप्त कर दिया है। रितु तावड़े को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने और स्थानीय निवासियों के साथ बेहतर संवाद के लिए जाना जाता है।
BMC Mayor Ritu Tawde: देश की सबसे धनी नगर निकाय बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) में सत्ता का समीकरण अब पूरी तरह बदल गया है। शनिवार को महायुति गठबंधन ने भाजपा की वरिष्ठ पार्षद रितु तावड़े को महापौर (मेयर) और शिव सेना (शिंदे गुट) के नेता संजय शंकर घाडी को उप-महापौर पद का उम्मीदवार घोषित किया। बीएमसी के 227 सदस्यीय सदन में महायुति के पास स्पष्ट बहुमत होने के कारण रितु तावड़े का मुंबई की अगली मेयर बनना तय माना जा रहा है। महापौर और उप-महापौर पद के लिए चुनाव 11 फरवरी को बीएमसी मुख्यालय में संपन्न होगा।
कौन हैं रितु तावड़े?
रितु तावड़े मुंबई भाजपा का एक अनुभवी चेहरा हैं। वे तीसरी बार पार्षद चुनी गई हैं। उन्होंने 2012 (वार्ड 127) और 2017 (वार्ड 121) में जीत दर्ज की थी। हाल ही में 15 जनवरी 2026 को हुए चुनावों में वे घाटकोपर के वार्ड संख्या 132 से विजयी हुई हैं। वे पहले बीएमसी की महत्वपूर्ण 'शिक्षा समिति' की अध्यक्ष रह चुकी हैं, जिससे उन्हें नागरिक प्रशासन का गहरा अनुभव है। तावड़े ने अपने करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी और 2012 में भाजपा में शामिल हुई थीं। यदि वे निर्वाचित होती हैं, तो लगभग 40 वर्षों के बाद मुंबई को भाजपा का अपना महापौर मिलेगा। इससे पहले 1982-83 में प्रभाकर पाई भाजपा के मेयर रहे थे।
महायुति का पलड़ा भारी
227 सीटों वाली बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 है। वर्तमान सदन में भाजपा के पास 89, शिवसेना के पास 29 पार्षद हैं। दोनों को मिलाकर 118 होते हैं। बहुमत की संख्या से यह अधिक है। शिवसेना के पास 65, कांग्रेस के पास 24 पार्षद हैं। अजित वार के एनसीपी के तीन, एमएनएस के छह और शरद पलार की पार्टी के सिर्फ एक पार्षद हैं।
भाजपा और शिंदे सेना के गठबंधन ने इस जीत के साथ मुंबई में ठाकरे परिवार के तीन दशक पुराने दबदबे को समाप्त कर दिया है। रितु तावड़े को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने और स्थानीय निवासियों के साथ बेहतर संवाद के लिए जाना जाता है। बीएमसी का वार्षिक बजट लगभग 74,450 करोड़ रुपये है, ऐसे में रितु तावड़े के कंधों पर मुंबई के बुनियादी ढांचे, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और 'गीगा सिटी' के विजन को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें