धीरे-धीरे, इंच दर इंच... BMC चुनाव से पहले राज ठाकरे ने खेला अडाणी कार्ड; दिखाया बड़ा डर

राज ठाकरे ने गौतम अडाणी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश के अधिकांश एयरपोर्ट, पोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र अब अडाणी ग्रुप के नियंत्रण में आ चुके हैं। उन्होंने 2014 से 2025 तक अडाणी के तेज विस्तार को दर्शाने वाले नक्शे और वीडियो पेश किए, जिसमें बिजली, सीमेंट, बंदरगाह, हवाई अड्डे और महाराष्ट्र के MMR क्षेत्र में उनके प्रोजेक्ट्स की सूची दिखाई गई।

राज ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से एक ही कॉर्पोरेट समूह को लगातार महत्वपूर्ण परियोजनाएं सौंपी जा रही हैं, जिससे एकाधिकार (मोनोपॉली) बढ़ रहा है। उन्होंने महाराष्ट्रवासियों को चेतावनी दी कि अगर इस तेज एकीकरण को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो राज्य की बड़ी जमीनें और संपत्तियां धीरे-धीरे एक ही समूह के हाथों में चली जाएंगी।

बीएमसी चुनाव को लेकर हो रही सियासत के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने पोस्ट किया कि पिछले कुछ वर्षों में अडाणी ग्रुप ने असाधारण गति से विस्तार किया है। बिजली, बंदरगाह, हवाई अड्डे और राज्य के हर प्रमुख क्षेत्र में। उन्होंने अडाणी के राज्यव्यापी विस्तार के चौंकाने वाले पैमाने को दिखाया और लोगों से इसे देखने की अपील की।

इससे पहले 11 जनवरी को राज ठाकरे ने दादर के शिवाजी पार्क में शिवसेना (UBT) के साथ एक संयुक्त रैली के दौरान 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अडाणी के 'तेजी से आगे बढ़ने' पर जोरदार हमला बोला था। रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा था कि यह मराठी लोगों का आखिरी चुनाव है।