एक ही परिवार के चार लोग अलग-अलग जगह मृत मिले, सामूहिक आत्महत्या का संदेह
महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बृहस्पतिवार सुबह दो अलग-अलग स्थानों पर एक किसान, उसकी पत्नी और उसके दो बेटों के शव मिले। पुलिस को संदेह है कि यह सामूहिक आत्महत्या का मामला है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सुबह करीब आठ बजे मुदखेड़ तहसील के ज्वाला मुरार गांव स्थित अपने घर में एक खाट पर रमेश सोनाजी लखे (51) और उनकी पत्नी राधाबाई लखे (45) के शव मिले। अधिकारी ने बताया कि उनके बेटों उमेश (25) और बजरंग (23) के शव बाद में पास की रेलवे लाइन पर मिले। उन्होंने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि वे चलती ट्रेन के सामने कूद गए थे।
पुलिस निरीक्षक दत्तात्रेय मंथले ने पत्रकारों को बताया, ‘माता-पिता अपने घर के अंदर मृत पाए गए जबकि बेटों ने रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली। हमने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की एक टीम को सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा है। पूरी तकनीकी जांच और पोस्टमार्टम के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।’ पुलिस ने कहा कि उनकी मौत आत्महत्या प्रतीत होती है, लेकिन वास्तविक परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हैं।
अधिकारी ने बताया कि यह परिवार छोटे खेतिहर समुदाय से आता था। लेकिन अभी यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या यह कदम उन्होंने आर्थिक तंगी या घरेलू संकट के कारण उठाया। पड़ोसियों ने लखें परिवार को मेहनती बताया। नांदेड ग्रामीण पुलिस परिवार के परिजनों के बयान दर्ज कर रही है और परिवार द्वारा छोड़े गए किसी भी नोट या अंतिम संदेशों की जांच कर रही है।