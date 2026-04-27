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चिकन पुलाव के बाद खाया तरबूज, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

Apr 27, 2026 01:11 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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मुंबई के जेजे रोड के पास रहने वाले एक परिवार ने चिकन पुलाव के बाद तरबूज खाया। थोड़ी ही देर में उन्हें चक्कर आने लगे और उल्टियां होने लगीं। परिवार के चार सदस्यों की अस्पताल में मौत हो गई।

चिकन पुलाव के बाद खाया तरबूज, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

मुंबई में एक बेहद दर्दनाक और अजीब वाकया सामने आया है। दावा किया गया है कि यहां तरबूज खाने के बाद फूड पॉयजनिंग की वजह से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों के नाम अब्दुल्लाह (40 साल), उनकी पत्नी नसरीन (3 5 साल), बेटी जैनब (13 साल) और आयेशा (16 साल) बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह परिवार जेजे मार्ग पर रहता था। 25 अप्रैल को उनके घर पर कुछ मेहमान आए थे। ऐसे में बाहर से चिकन पुलाव मंगवाया गया। मेहमानों के साथ पूरे परिवार ने पुलाव खाया और मेहमानों के जाने के बाद तरबूज काटा गया।

जानकारी के मुताबिक अब्दुल्लाह के घर पर पांच मेहमान आए थे। सबने खाना साथ में ही खाया था लेकिन तरबूज उनके जाने के बाद काटा गया। तरबूज खाने के बाद सबको उल्टियां होने लगीं और चक्कर आने लगे। अधिकारियों ने बताया कि दंपती और दोनों बच्चों को पहले प्राइवेट अस्पाताल ले जाया गया। हालत खराब होने के बाद उन्हें जेजे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। रविवार को सबने दम तोड़ दिया।

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अस्पताल में एक-एक कर पूरे परिवार ने दम तोड़ दिया। रविवार को रात करीब 10 बजे अब्दुल्लाह की भी मौत हो गई। आसपास के लोगों का कहना है ऐसा लगता है कितरबूज की वजह से ही फूड पॉयजनिंग हुई थी क्योंकि पुलाव बाकी लोगों ने भी खाया था। जिन लोगों ने सिर्फ पुलावा खाया उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। सभी के शवों का पोस्टमार्टम किया गया है और हिस्टोपैथलॉजी की रिपोर्ट का इंतजार था। इसके बाद मौत की असली वजह का पता चल सकता है। पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज किया है।

दावा किया गया है कि रिश्तेदार ही तरबूज लेकर आए ते। रात में करीब 10.30 बजे सबने खाना खाया। इसके बाद रिश्तेदार लौट गए। देर रात 1 बजे के करीब सबने तरबूज खाया। थोड़ी ही देर बाद 4 बजे के करीब सबकी तबीयत बिगड़ने लगी। इस मामले में डॉक्टरों की राय अभी सामने नहीं आई है। पैथोलॉजी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

पोस्टमार्टम से कई बार मौत का कारण स्पष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में असली वजह तुरंत सामने नहीं आती, ऐसे में 'हिस्टोपैथोलॉजी' जांच यह समझने में मदद करती है कि मौत स्वाभाविक कारणों से हुई या किसी बाहरी कारण से। बता दें कि गर्मी के मौसम में खाद्य विषाक्तता के मामले बढ़ जाते हैं। खौस तौर पर शादी के सीजन में अकसर लोगों के बीमार पड़ने की आशंका बनी रहती है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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