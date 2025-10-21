आत्महत्या करने के बजाय विधायकों को मार डालो, पूर्व विधायक ने किसानों को दी सलाह
संक्षेप: बच्चू कडू ने कहा, ‘आत्महत्या क्यों करें? विधायक को मार दें, काट दें। किसानों को बिना कपड़ों के विधायक के आवास के सामने जाकर बैठना चाहिए और पेशाब करना चाहिए। अगर ये सब किया गया तो सरकार पटरी पर आ जाएगी।’
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पूर्व विधायक बच्चू कडू के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने किसानों से आत्महत्या करने के बजाय विधायक को काटने या मारने की सलाह दी। महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की और उनसे किसानों को उकसाने से बचने को कहा है। अमरावती जिले से प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने किसानों से कहा कि अगर वे चाहते हैं कि सरकार उनके मुद्दों का शीघ्र समाधान करे तो उन्हें अपनी जान लेने के बजाय विधायकों को हिंसक तरीके से निशाना बनाना चाहिए।
बच्चू कडू ने कहा, ‘आत्महत्या क्यों करें? विधायक को मार दें, काट दें। किसानों को बिना कपड़ों के विधायक के आवास के सामने जाकर बैठना चाहिए और पेशाब करना चाहिए। अगर ये सब किया गया तो सरकार पटरी पर आ जाएगी।’ इस बयान का वीडियो प्रसारित होने के बाद शिवसेना नेता व मंत्री संजय शिरसाट ने कडू को किसानों को भड़काने के बजाय अपने शब्दों पर अमल करने की चुनौती दी।
किसानों को भड़काने का लगाया आरोप
संजय शिरसाट ने कहा, ‘बच्चू कडू को ये सब खुद करना चाहिए। क्या उन्हें भड़काकर किसानों के खिलाफ और अपराध दर्ज करवाना चाहते हैं? उन्हें अपनी ज़ुबान पर लगाम लगानी चाहिए। सितंबर में बाढ़ और बारिश के कारण किसान पहले से ही संकट में हैं। क्या कडू चाहते हैं कि वे हत्याएं करें?’