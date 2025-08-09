Flight operations Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport faced disruptions मुंबई एयरपोर्ट पर नेटवर्क में आई खराबी, फ्लाइट ऑपरेशन पर असर; कई उड़ानों में देरी, Maharashtra Hindi News - Hindustan
एयर इंडिया ने भी यात्रियों को नेटवर्क खराबी के बारे में सूचना दी, जिसके कारण उड़ानों में देरी हो सकती है। हालांकि, एयरलाइन ने कहा कि प्रभावित सिस्टम को ठीक कर लिया गया है, लेकिन सामान्य स्थिति में वापसी के लिए कुछ देरी हो सकती है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 08:05 PM
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को नेटवर्क में खराबी आ गई, जिससे फ्लाइट ऑपरेशन में रुकावटें आईं। थर्ड-पार्टी डेटा नेटवर्क आउटेज के कारण एयरलाइंस का चेक-इन सिस्टम प्रभावित हुआ। हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास जारी है, जिसके लिए आपातकालीन उपाय शुरू किए गए हैं।

एयरपोर्ट की ओर से एक यात्री के सवाल के जवाब में एक्स पर कहा गया, 'हम आपको बताना चाहते हैं कि हवाई अड्डे पर नेटवर्क में खराबी आ गई है। हमने आपातकालीन उपाय शुरू कर दिए हैं और हमारी मुख्य टीम इस समस्या को हल करने में जुटी है। हम रुकावटों को कम करने के लिए मैनुअल मोड में काम कर रहे हैं। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद।'

यात्रियों से की गई खास अपील

एयर इंडिया ने भी यात्रियों को नेटवर्क खराबी के बारे में सूचना दी, जिसके कारण उड़ानों में देरी हो सकती है। हालांकि, एयरलाइन ने कहा कि प्रभावित सिस्टम को ठीक कर लिया गया है, लेकिन सामान्य स्थिति में वापसी के लिए कुछ देरी हो सकती है। एयरलाइन की ओर से यात्रियों को सलाह जारी की गई है। इसमें कहा गया कि एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट की टाइमिंग की जांच कर लें। यात्रियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे सुरक्षा और चेक-इन के लिए अतिरिक्त समय निकालना होगा। इसके लिए समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचना सही होगा।