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30 साल बाद पहली बार पहुंचे शरद पवार, CM फडणवीस संग की मीटिंग; अटकलों का बाजार क्यों गर्म?

By Pramod Praveen
पीटीआई, मुंबई
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एनसीपी चीफ शरद पवार की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संग मुलाकात और बैठक ऐसे समय में हुई है, जब ऐसी अकटलें लगाई जा रही हैं कि उनकी पार्टी INDIA गठबंधन से अलग होकर NDA में जा सकता है।

30 साल बाद पहली बार पहुंचे शरद पवार, CM फडणवीस संग की मीटिंग; अटकलों का बाजार क्यों गर्म?

महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें कहा गया है कि एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) के अध्यक्ष शरद पवार 30 सालों के बाद पहली बार बुधवार (8 जुलाई) को सत्र के दौरान विधान भवन पहुंचे थे। दरअसल, पवार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर आयोजित एक उच्चस्तरीय समिति की बैठक में भाग लेने वहां पहुंचे थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई यह बैठक उच्चतम न्यायालय में आगामी सुनवाई के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विधानमंडल सत्र के दौरान विधान भवन में शरद पवार की यह उपस्थिति 1996 के बाद पहली बार हुई, जिसने राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। विधान भवन परिसर पहुंचने पर NCP विधायकों जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड और पोते रोहित पाटिल सहित पार्टी नेताओं ने शरद पवार का गर्मजोशी से स्वागत किया।

शरद पवार के विधान भवन पहुंचने पर एक और संयोग देखने को मिला। पवार ने विधान भवन परिसर में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की। उनके कार्यालय ने यह जानकारी दी है। उच्च स्तरीय बैठक खत्म होने के बाद, पवार ने शिंदे से उनके चैंबर में जाकर शिष्टाचार मुलाकात की। पवार की पार्टी विपक्षी गठबंधन 'महा विकास अघाड़ी' का हिस्सा है। उपमुख्यमंत्री के कार्यालय ने बताया कि बैठक के दौरान शिंदे ने शॉल और गुलदस्ता देकर पवार का स्वागत किया। हालांकि, दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। शिंदे की शिवसेना सत्ताधारी 'महायुति' गठबंधन की सहयोगी है। इस गठबंधन में BJP और NCP भी शामिल हैं, जिसका नेतृत्व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार करती हैं।

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मीटिंग में कौन-कौन रहे शामिल

इस उच्चस्तरीय बैठक में न्यायिक कार्यवाही से पहले राज्य की कानूनी तैयारियों, रणनीतिक रुख और सीमा विवाद के बदलते घटनाक्रम पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। बैठक में फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे के अलावा समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। इस बैठक में शिवसेना (यूबीटी) के किसी भी प्रतिनिधि ने हिस्सा नहीं लिया, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का मुख्य विषय बनी रही।

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क्या है महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद?

बता दें कि दशकों पुराना महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम से जुड़ा है, जब बेलगावी, कारवार और निपानी सहित 865 मराठी भाषी गांवों को तत्कालीन मैसूर राज्य (अब कर्नाटक) में शामिल कर दिया गया था। इस कदम का महाराष्ट्र के लगातार विरोध करने के कारण 1966 में महाजन आयोग की नियुक्ति की गयी थी। महाराष्ट्र ने महाजन आयोग की उस रिपोर्ट को अन्यायपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया था, जिसमें प्रमुख सीमावर्ती शहरों को कर्नाटक में ही रखने की सिफारिश की गयी थी। दशकों के विरोध-प्रदर्शनों और राजनीतिक गतिरोध के बाद महाराष्ट्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत 2004 में सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।

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अब निर्णायक मोड़ पर कानूनी लड़ाई

कानूनी लड़ाई के अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचने के साथ, राज्य सरकार भाषाई जनसांख्यिकी और भौगोलिक निकटता के आधार पर अपने तर्कों को मजबूत करने का लक्ष्य बना रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा आंदोलन में शरद पवार का दशकों का अनुभव राज्य की कानूनी टीम को काफी मजबूती प्रदान कर सकता है। उच्चतम न्यायालय की आगामी सुनवाई के मद्देनजर सभी की निगाहें इस कानूनी कार्यवाही पर टिकी हैं और सीमावर्ती क्षेत्र के हजारों मराठी भाषी निवासियों की उम्मीदें अपने पक्ष में फैसले पर लगी हुई हैं। (वार्ता इनपुट के साथ)

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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